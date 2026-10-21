به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند اظهار کرد: کشت پیاز در استان قزوین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی، مدیریت اصولی مزارع و استفاده از روش‌های نوین تولید انجام می‌شود و برآوردها از برداشت بیش از ۱۱ هزار تن از این محصول در سال زراعی جاری حکایت دارد.

وی افزود: شهرستان‌های قزوین، بویین‌زهرا و تاکستان بیشترین سطح زیر کشت و تولید پیاز استان را به خود اختصاص داده‌اند. وجود اراضی مستعد کشاورزی، دسترسی به منابع آبی و تجربه کشاورزان از عوامل مؤثر در توسعه کشت این محصول در مناطق یادشده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به تداوم برداشت پیاز در مناطق مختلف استان گفت: زمان برداشت این محصول با توجه به تاریخ کاشت و شرایط اقلیمی هر منطقه متفاوت است و کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه خدمات فنی و آموزشی، به بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح کمک می‌کنند.

جلیلوند توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار با شرایط منطقه و رعایت توصیه‌های فنی را از راهکارهای افزایش بهره‌وری در تولید پیاز دانست.

وی مدیریت مصرف آب و حمایت از کشاورزان را از محورهای برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان برای تقویت تولید پایدار محصولات زراعی عنوان کرد.

