به گزارش خبرنگار مهر، داود مزیدی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به رسالت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و کالاهای وارداتی از مأموریت‌های اصلی این سازمان است.

مدیرکل استاندارد استان گلستان با بیان اینکه استانداردها زیربنا و زیرساخت کیفیت محصولات هستند، افزود: رعایت الزامات استاندارد در فرایند تولید، زمینه کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از ایجاد ضایعات و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم می‌کند و در نهایت به افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان منجر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان متعهد به کیفیت اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از واحدهای تولیدی و ارائه‌دهندگان خدماتی را که کیفیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند، دنبال می‌کند.

مزیدی با اشاره به نقش استانداردها در تعاملات اقتصادی بین‌المللی ادامه داد: استانداردها زبان مشترک کشورها برای تسهیل ارتباطات، تبادل کالا و اطلاعات هستند و رعایت این الزامات می‌تواند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات صادراتی کمک کند.

وی همچنین به اهمیت استانداردسازی در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه تجهیزات انرژی‌بر، ۵۳ استاندارد تدوین شده است. همچنین در فرایندهای مرتبط با انرژی، ۴۱ استاندارد تدوین شده که ۳۶ مورد از آن‌ها مشمول استانداردهای اجباری هستند.

مدیرکل استاندارد استان گلستان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در واحدهای تولیدی افزود: بررسی و رعایت الزامات مصرف انرژی در صنایعی مانند سیمان، لبنیات، روغن و مرغداری‌ها اهمیت دارد؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب اتلاف انرژی و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای تولیدی شود.

مزیدی با اشاره به فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد گلستان در حوزه تولید و صادرات خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های موجود و شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی، تلاش شده است ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد و فرایندهای اداری به‌گونه‌ای مدیریت شود که از طولانی شدن زمان ارائه خدمات جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدماتی که کیفیت را در اولویت فعالیت‌های خود قرار می‌دهند، مورد حمایت اداره‌کل استاندارد استان گلستان قرار خواهند گرفت.