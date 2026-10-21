پلمب مرکز جراحی زیبایی غیرمجاز در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سلطانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به انجام این عملیات در نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز، با تلاش بازرسان معاونت درمان دانشگاه و همراهی نیروی انتظامی و حمایت قاطع دادستانی کل استان انجام و در جریان آن، مرکز مذکور شناسایی و پلمب شد و تعدادی از متخلفین نیز بازداشت شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: در زمان شناسایی مرکز، ۶ بیمار به‌منظور انجام جراحی زیبایی بینی در این محل پذیرش شده بودند که یکی از آنان برای انجام عمل جراحی آماده شده بود اما با اقدام به‌موقع تیم نظارت معاونت درمان و هماهنگی با اورژانس ۱۱۵، بیمار مذکور جهت دریافت اقدامات درمانی لازم به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز منتقل شد و از انجام جراحی غیرمجاز در این مرکز جلوگیری به عمل آمد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با فعالیت مراکز درمانی و جراحی فاقد مجوز قانونی تصریح کرد: فعالیت این مراکز و انجام مداخلات جراحی و درمانی، تهدیدکننده سلامت بیماران است؛ ازاین‌رو، شناسایی و برخورد قانونی با مراکز غیرمجاز با جدیت در دستور کار معاونت درمان دانشگاه قرار دارد.

سلطانی با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت مردم از اولویت‌های اصلی نظام سلامت می باشد، خاطرنشان کرد: شهروندان پیش از دریافت خدمات درمانی و انجام جراحی‌های زیبایی باید از معتبر بودن مجوزهای قانونی مرکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند و سلامت خود را به مراکز و افراد فاقد صلاحیت نسپارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرمجاز در حوزه درمان، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند تا اقدامات لازم برای بررسی و پیگیری قانونی صورت پذیرد.