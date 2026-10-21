بیش از ۱۵ تن پسماند صنعتی و درمانی در ملارد منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال بیش از ۱۵ تن پسماند صنعتی و ویژه تولیدشده در یک واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی صفادشت و یک مرکز درمانی به مراکز مجاز مدیریت و دفع پسماند از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون خبر داد.

شهند با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه اظهار کرد: این اقدام با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست، کاهش خطرات ناشی از نگهداری نامناسب پسماندها و جلوگیری از دفع غیراصولی آن‌ها و در چارچوب مقررات زیست‌محیطی انجام شده است.

وی افزود: انتقال پسماندها پس از طی مراحل قانونی صورت گرفته و اداره حفاظت محیط زیست ملارد نیز در چارچوب مسئولیت‌های نظارتی خود، بر روند جمع‌آوری، مدیریت و انتقال این مواد نظارت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد با اشاره به پیامدهای دفع نامناسب پسماندها تصریح کرد: انتقال این مواد به مراکز مجاز و تحت نظارت، نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش تهدیدهای زیست‌محیطی برای سلامت عمومی دارد.

شهند در پایان تأکید کرد: نظارت بر شیوه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و پیگیری انتقال آن‌ها به مراکز مجاز، با هدف کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی و اطمینان از رعایت مقررات قانونی، به‌صورت مستمر در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد قرار دارد.