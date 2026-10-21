ازهاری: ارزش مبادلات مرزی کردستان به ۵.۲۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در سنندج، با اشاره به نقش کیفیت و ایمنی کالا در رونق تجارت اظهار کرد: رعایت ضوابط استاندارد، زمینه اعتماد مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند و به تولیدکنندگان برای حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و خارجی کمک می‌کند.

وی حجم مبادلات تجاری مرزهای کردستان در سال گذشته را حدود ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این ظرفیت، ضرورت توسعه خدمات پشتیبان تجارت و ارتقای زیرساخت‌های مرزی استان را دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان همچنین با اشاره به تجربه تأمین کالاهای اساسی در دوره جنگ تحمیلی گفت: دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی مستمر تلاش کردند نیازهای ضروری مردم تأمین شود و در دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیاز وقفه‌ای ایجاد نشود.

ازهاری توسعه تجهیزات آزمایشگاهی را از اقدامات مؤثر در تسریع فرآیندهای تجاری برشمرد و اظهار کرد: با بهبود امکانات این بخش، زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها از حدود پنج روز به سه روز کاهش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ دقت در کنار افزایش سرعت خدمات افزود: نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و انطباق محصولات با استانداردهای کشورهای مقصد، برای حفظ بازارهای خارجی و تداوم اعتماد مشتریان اهمیت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان پذیرش استانداردهای ایران در کشورهای هدف را یکی از عوامل تسهیل مبادلات دانست و بر گسترش همکاری‌های فنی با طرف‌های تجاری و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت تأکید کرد.