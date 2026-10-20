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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در نزدیکی عمان

وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در نزدیکی عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای مرتبط با نیروهای نظامی برای یک نفتکش در فاصله حدود ۱۲۱ مایل دریایی شرق شهر دقم عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش در جریان فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، در دریای عرب و در فاصله حدود ۱۲۱ مایل دریایی شرق دقم عمان با حادثه‌ای مواجه شده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گزارش‌ها حاکی از آن است که این نفتکش در چارچوب فعالیت‌های نظامی جاری در منطقه، با نیروهای نظامی مواجه شده است.»

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس افزود مقام‌های مسئول از این حادثه مطلع شده‌اند و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

این نهاد همچنین از کشتی‌هایی که در این محدوده تردد می‌کنند خواست آخرین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تغییر شرایط عملیاتی منطقه هوشیار باشند.

کد مطلب 6984178

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