۱۰ راهکار برای رفع موانع صادرات تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران امروز در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، با قدردانی از حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر مهمانان، بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، رفع موانع پیش‌روی تجارت و تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات تأکید کرد و با اشاره به نقش صادرکنندگان در اقتصاد کشور گفت: روز ملی صادرات فرصتی برای برشمردن آمارها و اقدامات انجام‌شده نیست، بلکه زمانی برای قدردانی از فعالانی است که ارتباط میان بازار داخلی و مشتریان خارجی را برقرار کرده و در حفظ این پیوند نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی به فعالیت خود ادامه داده‌اند، افزود: فعالان این حوزه با وجود دشواری‌های مربوط به نقل‌وانتقال وجوه، به تعهدات خود پایبند ماندند و برای حفظ اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی تلاش کردند. این رویکرد، اهمیت نقش صادرکنندگان در تداوم تجارت خارجی و پایداری اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

دهقان‌دهنوی با اشاره به شعار امسال روز ملی صادرات، «تجارت پویا، صادرات ارزش‌آفرین»، گفت: این شعار صرفاً یک عنوان نیست، بلکه باید به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد فعالان حوزه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد.

عوامل احتمالی افت ارزش تجارت خارجی

معاون وزیر صمت، عملکرد تجارت خارجی کشور در شرایط ناشی از دو جنگ و تحولات پس از آن را قابل توجه دانست و بیان کرد: ارزش تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید. اگرچه این رقم در مقایسه با نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم کاهش یافته، همچنان از سطح تجارت خارجی در سال‌های پیش از آن بیشتر است.

وی کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، گاز صادراتی و محصولات کشاورزی را از عوامل احتمالی افت ارزش تجارت خارجی برشمرد و افزود: با وجود این شرایط، صادرات غیرنفتی در بخش‌های صنعت و معدن رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: این دستاورد با حمایت رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت محقق شده است.

مسیرهای جایگزین تجارت بازتعریف شد

دهقان‌دهنوی با تأکید بر اهمیت مسیرهای حمل‌ونقل در تجارت خارجی اظهار کرد: پیش از این، ۷۵ درصد تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شد، اما با همکاری دستگاه‌های مختلف و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، مسیرهای جایگزین بازتعریف شد تا جریان تجارت در شرایط دشوار نیز ادامه یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی کشور برای گسترش تجارت خارجی تصریح کرد: ایران از توانمندی‌های فنی، دانش تخصصی، مهارت و نیروی انسانی کارآمد برخوردار است و می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، حجم تجارت خود را از هفته‌ای یک میلیارد دلار به روزانه یک میلیارد دلار افزایش دهد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان را در خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و تأکید کرد: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، برطرف کردن موانع داخلی و تسهیل شرایط فعالیت صادرکنندگان است تا این فعالان بتوانند با هزینه و محدودیت کمتری در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند.

معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در شرایط کنونی، تخصیص مشوق‌های مناسب را یکی از راهکارهای جبران این هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: رفع موانع تجاری، تسهیل مقررات و توسعه ظرفیت‌های اجرایی برای حضور مؤثر فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی باید در اولویت قرار گیرد.

تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صادرات

دهقان‌دهنوی حفظ بازارهای هدف و حرکت به سمت صادرات ارزش‌آفرین را از الزامات توسعه تجارت خارجی برشمرد و افزود: صادرکنندگان با وجود فشارهای متعدد، نقش مهمی در حفظ پایداری تجارت کشور ایفا کرده‌اند. از این‌رو، تقویت ظرفیت‌های صادراتی و تمرکز بر خلق ارزش افزوده می‌تواند زمینه حضور مستمر و قدرتمندتر کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

وی همچنین از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صادرات خبر داد و ابراز امیدواری کرد با ورود این پیشنهادها به فرایند تصمیم‌گیری، رسیدگی به مسائل صادرکنندگان سرعت گیرد و زمینه برای بهبود شرایط تجارت خارجی فراهم شود.

در سی‌امین آیین روز ملی صادرات، همچنین از سامانه اطلس صادراتی رونمایی شد و از ۱۳ شرکت ممتاز ملی و ۴۳ شرکت نمونه ملی تجلیل به عمل آمد.