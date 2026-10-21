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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

نمایش «همه‌چیز روی میز» به فرهنگسرای ارسباران می‌آید

نمایش «همه‌چیز روی میز» به فرهنگسرای ارسباران می‌آید

«همه‌چیز روی میز» به نویسندگی و کارگردانی حسینعلی بینوایی در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «همه‌چیز روی میز» به‌نویسندگی و کارگردانی حسینعلی بینوایی، از ۶ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵ در سالن ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی، با مضمونی برگرفته از موضوعات و حوادث اجتماعی و خانوادگی، گفتگوی یک زوج را در مقطعی از زمان به‌تصویر می‌کشد. این بحث و گفتگو، حول محور توافق یا مخالفت با بچه‌دارشدن و تحکیم بنیان خانواده شکل می‌گیرد. در دل همین گفتگو و کشمکش به‌ظاهر زناشویی و طنزگونه، نمایش نشان می‌دهد که خانوادها نیز از آسیب‌ها و تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه دور نیستند.

در خلاصه داستان این این اثر آمده است: «آدم‌شدن خیلی سخته...!»

سایر عوامل این نمایش عبارت‌اند از دستیاران کارگردان: سحر فراهانی و زهرا عشقی، بازیگران: حسینعلی بینوایی و زینب شفیعی، منشی صحنه و امور نور و صدا: سید مهدی مطهر، طراح پوستر و بروشور: محمد نوایی‌مهر، طراح صحنه و ساخت دکور: مهدی نوایی‌مهر، طراح لباس: حسینعلی بینوایی، روابط‌عمومی و امور تبلیغات: سحر فراهانی و زهرا عشقی، ساخت تیزر: محمد نوایی‌مهر، مجری طرح: مؤسسه فرهنگی و هنری تماشاگه شهر هنر.

مدت‌زمان این نمایش ۵۵ دقیقه‌ است و روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۱۸ روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

کد مطلب 6985388

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