۲۴ مسیر جایگزین برای مدیریت ترافیک شیراز در شرایط بحرانی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت آمادگی مدیریت شهری برای مواجهه با مخاطرات جوی گفت: مسیرهای جایگزین در ۲۴ نقطه حساس شیراز با هدف پیشگیری از اختلال در تردد شهروندان و مدیریت جریان عبور و مرور در شرایط اضطراری شناسایی شده‌اند.

وی افزود: این برنامه با تمرکز بر زیرگذر مطهری، زیرگذر شهیدان شیخی و تمامی تقاطعات غیرهمسطح شهر اجرا شده است تا در صورت بروز آب‌گرفتگی، بارش برف یا انسداد احتمالی این معابر، امکان هدایت خودروها به مسیرهای جایگزین فراهم شود.

مدیرکل ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به هماهنگی دستگاه‌های مسئول در این زمینه گفت: مدیریت شرایط بحرانی در شبکه معابر شهری به آمادگی مشترک نهادهای مرتبط نیاز دارد؛ ازاین‌رو، مسیرهای جایگزین با همکاری سازمان آتش‌نشانی، مدیریت بحران و پلیس راهور بررسی و مشخص شده‌اند.

دولت‌آبادی ادامه داد: در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به مسیرهای پیش‌بینی‌شده در اختیار شهرداری مناطق قرار می‌گیرد تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای سریع این تمهیدات در شرایط اضطراری انجام شود.

وی هدف از این اقدام را افزایش ایمنی معابر، کاهش پیامدهای ناشی از انسداد مسیرها و جلوگیری از تشدید گره‌های ترافیکی عنوان کرد و افزود: اجرای این تمهیدات می‌تواند به مدیریت بهتر تردد و تأمین ایمنی شهروندان هنگام بروز مخاطرات جوی کمک کند.