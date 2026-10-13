هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره بارندگی و احتمال بروز حوادث ناشی از جاری شدن سیلاب، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای حفظ جان شهروندان تأکید کرد و گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشاهده شرایط خطرآفرین، شهروندان با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند تا نیروهای آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی در محل حاضر شوند.

وی با تأکید بر خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای عبور آب ادامه داد: حتی جریان آب با ارتفاع بیش از ۱۰ سانتی‌متر نیز می‌تواند افراد را با خود ببرد و خطر گرفتار شدن در سیلاب را افزایش دهد؛ بنابراین شهروندان باید از حضور در این مناطق خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز همچنین از شهروندان خواست در صورت نداشتن کار ضروری، از حضور در معابر عمومی در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.

مسیرهای خروج آب از پشت‌بام‌ها را بررسی کنید

عیدی‌پور با اشاره به اهمیت آماده‌سازی ساختمان‌ها برای بارندگی افزود: شهروندان باید ناودان‌ها و مسیرهای خروج آب از پشت‌بام‌ها را بررسی کنند و از باز بودن این مسیرها و مسدود نبودن آن‌ها اطمینان داشته باشند.

ورود به مسیرهای مسدودشده ممنوع است

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای نیروهای امدادی تصریح کرد: شهروندان به هیچ عنوان وارد مسیرهایی که توسط نیروهای امدادی مسدود شده‌اند، نشوند و از تجمع غیرضروری در محل وقوع حوادث خودداری کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز همچنین از شهروندان خواست در زمان بارندگی از مراجعه به ارتفاعات، کوهستان‌ها و مناطق پیرامونی خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

عیدی‌پور در پایان با تأکید بر آمادگی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه یا احتمال وجود خطر، شهروندان با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند تا نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ارائه خدمات و امدادرسانی در محل حاضر شوند.