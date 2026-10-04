هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ رگبار ، رعد و برق در شمال و جنوب استان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه ناپایدار جوی در برخی مناطق استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از بعدازظهر یکشنبه ۱۳ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

این سامانه روز یکشنبه بیشتر مناطق شمالی فارس، به‌ویژه شهرستان آباده و ایزدخواست را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روز دوشنبه نیز نیمه شمالی استان و برخی مناطق جنوبی فارس شاهد ناپایداری‌های جوی خواهند بود.

رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه اعلام شده است.

هشدار هواشناسی درباره سیلاب و صاعقه

هواشناسی فارس نسبت به احتمال برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داده و از شهروندان خواسته است در زمان فعالیت سامانه از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

همچنین احتیاط در چرای دام، پرهیز از صعود به ارتفاعات و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌های احتمالی توصیه شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، بارش‌ها در برخی مناطق پراکنده و نقطه‌ای خواهد بود و شدت و میزان فعالیت سامانه در همه نقاط استان یکسان نیست.