به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر چهارشنبه در همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت عمومی اظهار کرد: گسترش ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و توجه به سلامت جسم و روان از ضرورت‌های مهم جامعه است و باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فراهم‌کردن زمینه حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی اهمیت زیادی دارد، افزود: توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی باید با هدف افزایش مشارکت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال شود.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات ورزشی در مدارس تصریح کرد: سه زمین چمن مصنوعی طی یک ماه آینده در مدارس شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که می‌تواند فرصت مناسب‌تری برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان و گسترش ورزش در محیط‌های آموزشی فراهم کند.

بابایی لولتی همچنین با اشاره به اهمیت زنگ ورزش در مدارس گفت: دوران دانش‌آموزی بهترین فرصت برای شکل‌گیری عادت‌های صحیح حرکتی و نهادینه‌شدن فرهنگ ورزش است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

وی افزایش کم‌تحرکی و گسترش فقر حرکتی را از دغدغه‌های حوزه سلامت دانست و افزود: ترویج تحرک روزانه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر و توجه جدی خانواده‌ها و نهادهای آموزشی است.

فرماندار میاندورود در پایان، همایش پیاده‌روی خانوادگی را فرصتی برای ترویج سبک زندگی سالم، تحکیم روابط خانوادگی و تقویت نشاط اجتماعی برشمرد و بر استمرار برنامه‌های ورزشی و گسترش ورزش همگانی در شهرستان تأکید کرد.