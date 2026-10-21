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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

بهره‌برداری از ۳ زمین چمن مصنوعی در میاندورود

بهره‌برداری از ۳ زمین چمن مصنوعی در میاندورود

میاندورود- فرماندار میاندورود از بهره‌برداری سه زمین چمن مصنوعی در مدارس این شهرستان طی یک ماه آینده خبر داد و این اقدام را گامی در جهت تقویت ورزش دانش‌آموزی و توسعه امکانات ورزشی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر چهارشنبه در همایش پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت عمومی اظهار کرد: گسترش ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و توجه به سلامت جسم و روان از ضرورت‌های مهم جامعه است و باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فراهم‌کردن زمینه حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی اهمیت زیادی دارد، افزود: توسعه امکانات و زیرساخت‌های ورزشی باید با هدف افزایش مشارکت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال شود.

فرماندار میاندورود با تأکید بر ضرورت تقویت امکانات ورزشی در مدارس تصریح کرد: سه زمین چمن مصنوعی طی یک ماه آینده در مدارس شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که می‌تواند فرصت مناسب‌تری برای فعالیت بدنی دانش‌آموزان و گسترش ورزش در محیط‌های آموزشی فراهم کند.

بابایی لولتی همچنین با اشاره به اهمیت زنگ ورزش در مدارس گفت: دوران دانش‌آموزی بهترین فرصت برای شکل‌گیری عادت‌های صحیح حرکتی و نهادینه‌شدن فرهنگ ورزش است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

وی افزایش کم‌تحرکی و گسترش فقر حرکتی را از دغدغه‌های حوزه سلامت دانست و افزود: ترویج تحرک روزانه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر و توجه جدی خانواده‌ها و نهادهای آموزشی است.

فرماندار میاندورود در پایان، همایش پیاده‌روی خانوادگی را فرصتی برای ترویج سبک زندگی سالم، تحکیم روابط خانوادگی و تقویت نشاط اجتماعی برشمرد و بر استمرار برنامه‌های ورزشی و گسترش ورزش همگانی در شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6985682

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