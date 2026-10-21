توسعه گردشگری کلیحانرستاق نیازمند ایجاد زیرساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت اجرای پروژه احداث هتل پنج‌ستاره با اشاره به رویکرد استاندار مازندران در حمایت از توسعه گردشگری اظهار کرد: برخورداری از مراکز اقامتی متناسب با ظرفیت‌های گردشگری استان، در جذب مسافران، افزایش مدت اقامت گردشگران و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان ساری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری متنوعی برخوردار است، افزود: استفاده مطلوب از این توانمندی‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد است.

فرماندار ساری ادامه داد: توسعه مراکز اقامتی در کنار جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های بومی می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش سهم صنعت گردشگری در اقتصاد منطقه را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح‌های عمرانی و توجه به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهرستان تأکید کرد و اجرای اصولی پروژه‌ها و تکمیل به‌موقع آن‌ها را در بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی منطقه حائز اهمیت دانست.

وی گفت: احداث هتل پنج‌ستاره در کلیجانرستاق از جمله طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های اقامتی شهرستان ساری است که با تکمیل آن، ظرفیت پذیرش گردشگران در منطقه افزایش خواهد یافت و زمینه ارتباط بیشتر میان گردشگری، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی محلی فراهم می‌شود.