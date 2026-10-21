به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی علامه شهید سیدحسن نصرالله با هدف بررسی ابعاد مختلف شخصیت علمی، فکری و راهبردی دبیرکل شهید حزب‌الله لبنان، روز چهارشنبه در محل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در قم برگزار شد.

در این نشست، جمعی از شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی با بررسی جایگاه شهید نصرالله در تحولات جهان اسلام، به تشریح ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت وی در عرصه‌های علمی، فقه مقاومت، مدیریت تشکیلاتی، آینده‌نگری و تبعیت از ولایت فقیه پرداختند.



آیت‌الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، آیت‌الله شیخ حسین المعتوق عضو کویتی شورای عالی این مجمع، حجت‌الاسلام شیخ احمد النجدی نماینده حزب‌الله لبنان در قم، محمدمهدی شریعتمدار رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور، سخنرانان این پیش‌نشست بودند.



مقاومت در اندیشه نصرالله، حرکتی تمدنی بود



آیت‌الله رضا رمضانی در این نشست با اشاره به جایگاه شهید سیدحسن نصرالله در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در توصیف شخصیت‌های برجسته، از واژه‌های مکتب و پدیده برای معرفی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله استفاده شده است.



دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه شهید نصرالله توانست حرکتی فراتر از یک جریان نظامی را بنیان‌گذاری کند، افزود: تجربه این شهید در عرصه مقاومت، واجد ابعاد مختلف فقهی، اخلاقی، راهبردی و سازمانی بود و می‌توان آن را الگویی برای حکمرانی در این عرصه دانست.



وی با اشاره به اینکه مقاومت در نگاه شهید نصرالله صرفاً به رویارویی نظامی محدود نمی‌شد، گفت: این مفهوم در زندگی مردم معنا پیدا می‌کرد و با مؤلفه‌هایی همچون عدالت‌محوری و ایجاد اعتماد در جامعه پیوند داشت.



رمضانی با این توضیحات، بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف اندیشه و عملکرد شهید نصرالله تأکید کرد؛ شخصیتی که تجربه او در عرصه مقاومت، از منظرهای مختلف علمی و مدیریتی قابل بررسی است.



راز پیروزی‌های نصرالله در ولایت‌پذیری بود



آیت‌الله شیخ حسین المعتوق نیز در این پیش‌نشست با تمرکز بر پیشینه علمی و تربیت حوزوی شهید سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: وی در کنار مسئولیت‌های گسترده خود، ارتباطش را با جلسات علمی و دروس حوزوی حفظ کرده بود و بیش از ۵۰۰ جلسه درس خارج فقه را از امام خامنه‌ای فراگرفته بود.



عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به شخصیت‌هایی که در شکل‌گیری اندیشه شهید نصرالله تأثیرگذار بودند، افزود: شهید سیدمحمدباقر صدر، امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای از جمله شخصیت‌هایی بودند که در شکل‌گیری منظومه فکری وی نقش داشتند.



المعتوق با اشاره به یکی از رفتارهای شهید نصرالله در یک کنفرانس در سال ۲۰۰۰ میلادی، تصریح کرد: وی در آن مراسم به‌صورت آگاهانه دست امام خامنه‌ای را بوسید تا بر اهمیت تبعیت از ولایت فقیه تأکید کند.



وی این اقدام را نشانه‌ای از باور عمیق شهید نصرالله به جایگاه ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: از نگاه وی، پیروی از رهبری یکی از عوامل اساسی موفقیت‌های جریان مقاومت به شمار می‌رفت.



نصرالله شیعیان لبنان را به قدرت منطقه‌ای رساند



حجت‌الاسلام شیخ احمد النجدی، نماینده حزب‌الله لبنان در قم، نیز در تشریح نقش شهید سیدحسن نصرالله در تحولات جامعه شیعه لبنان، بر اهمیت تربیت جهادی و افزایش آگاهی و بصیرت در میان نیروهای اجتماعی تأکید کرد.



وی با بیان اینکه شهید نصرالله در مسیر ارتقای جایگاه شیعیان لبنان نقش محوری داشت، گفت: این شهید با تکیه بر تربیت جهادی و بصیرت‌افزایی، زمینه تبدیل شیعیان از موقعیتی ضعیف به یکی از قطب‌های قدرتمند منطقه‌ای را فراهم کرد.



النجدی با اشاره به مواضع جریان مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر اهمیت استقلال فکری و سیاسی این جریان تأکید کرد و افزود: موضع مقاومت در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، بر نفی بندگی آمریکا و اسرائیل و پایبندی به ولایت استوار است.



نماینده حزب‌الله لبنان در قم همچنین با اشاره به پاسخ حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، بر اهمیت ایستادگی در برابر دشمن و حفظ روحیه مقاومت در مواجهه با فشارها تأکید کرد.



شهید نصرالله رهبری نهادساز و آینده‌نگر بود



محمدمهدی شریعتمدار، رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان، در ادامه این نشست به بررسی ویژگی‌های مدیریتی شهید سیدحسن نصرالله پرداخت و اظهار کرد: یکی از خصوصیات متمایز این شهید، توجه به ساختارهای سازمانی، آینده‌پژوهی و حرکت بر مبنای برنامه‌ریزی راهبردی بود.



وی با بیان اینکه شهید نصرالله در شیوه رهبری خود بر نهادسازی و عمل‌گرایی تأکید داشت، افزود: رویکرد مدیریتی وی از چارچوب تصمیم‌گیری‌های روزمره فراتر می‌رفت و بر شناخت شرایط آینده و طراحی ساختارهای متناسب با اهداف جریان مقاومت استوار بود.



شریعتمدار با اشاره به توجه شهید نصرالله به مبانی فقهی فعالیت‌های تشکیلاتی، خاطرنشان کرد: وی با اتکا به فتاوای امام خامنه‌ای، موضوع فقه تشکیلات را دنبال می‌کرد و در تصمیم‌گیری‌های خود، التزام به تکلیف و تبعیت از ولایت را مورد توجه قرار می‌داد.



رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان تصریح کرد: شهید نصرالله بر این باور بود که اگر موضوعی از مسیر رهبری مورد تأیید قرار گیرد، حتی در صورت نبود دستور صریح نیز باید مسئولیت عمل به آن را جدی گرفت.



ولایت‌پذیری نصرالله در عمل معنا پیدا می‌کرد



حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی، مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور، نیز در این پیش‌نشست به بررسی مؤلفه‌های ولایت‌پذیری شهید سیدحسن نصرالله پرداخت و با اشاره به جایگاه این شهید در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، بر عمق پیوند اعتقادی و عملی وی با رهبری تأکید کرد.



وی با یادآوری اینکه عنوان مکتب برای شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله به کار رفته است، اظهار داشت: بررسی شخصیت این دو شهید نشان می‌دهد که شناخت جایگاه آنان مستلزم توجه به ابعاد فکری، اعتقادی و عملی زندگی و فعالیت‌هایشان است.



زمانی با اشاره به سخنان شهید نصرالله در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی، گفت: وی در آن مصاحبه از خداوند درخواست کرده بود که باقی‌مانده عمر او و خانواده‌اش را یکجا بگیرد و به عمر رهبر انقلاب بیفزاید.



مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور این سخنان را نشانه‌ای از میزان ارادت شهید نصرالله به رهبر انقلاب دانست و بر ضرورت بررسی ابعاد مختلف ولایت‌پذیری وی در چارچوب مطالعات علمی و حوزوی تأکید کرد.



بیش از ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است



حجت‌الاسلام اسکندری، دبیر کنگره امناءالرسل، نیز در ابتدای این نشست گزارشی از روند شکل‌گیری و برنامه‌ریزی همایش بزرگداشت مقام علمی شهید سیدحسن نصرالله ارائه کرد.



وی با اشاره به فعالیت شورای علمی این رویداد که با مشارکت نهادهای حوزوی و علمی تشکیل شده است، اظهار کرد: در مرحله انتخاب شخصیت‌های مورد توجه برای برگزاری کنگره، فهرستی شامل ۱۰۰ نفر از علما و بزرگان تهیه شد که در نهایت هفت شخصیت برای برگزاری کنگره انتخاب شدند و شهید علامه سیدحسن نصرالله یکی از اولویت‌های این برنامه بود.



دبیر کنگره امناءالرسل با تشریح روند دریافت آثار علمی افزود: تاکنون بیش از ۶۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که بیانگر گستردگی فعالیت‌های علمی مرتبط با این رویداد است.



اسکندری همچنین از تعریف ۲۰ پروژه در بخش مصاحبه‌های تخصصی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۲ پروژه از این مجموعه به نتیجه برسد و محتوای آن‌ها در قالب کتاب منتشر شود.



وی در ادامه به برنامه‌های استانی مرتبط با کنگره اشاره کرد و افزود: در استان‌های خراسان، فارس و اصفهان اقداماتی در این زمینه انجام شده است و هفت موضوع نیز برای پیگیری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی انتخاب و به این دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.



دبیر کنگره امناءالرسل خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فعالیت‌های مربوط به برگزاری همایش‌های استانی از هفته آینده آغاز خواهد شد.