اعلام جرم علیه یک جایگاه سوخت متخلف در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: دادستانی جاسک پس از دریافت گزارش‌های موثق و بررسی‌های دقیق میدانی به موضوع تخلفات یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان ورود کرد.

وی افزود: پس از احراز جرائم ارتکابی پرونده‌ای در دادسرای جاسک برای رسیدگی و بررسی تراکنش‌های سوختی جایگاه، تراکنش‌های مالی، دوربین‌های جایگاه و سایر موارد تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک همچنین از تغییر محل نصب دوربین‌های پلاک‌خوان جایگاه‌ها و افزایش تعداد آن‌ها خبر داد و اعلام کرد: حسب دستور صادر شده دوربین‌های پلاک‌خوان بیش از ۱۰ جایگاه به جای ورودی جایگاه روی تمامی لاین‌ها و سکوهای سوخت‌گیری نصب شده‌اند.

پارسانیا، خاطرنشان کرد: به تدریج تمامی جایگاه‌های سوخت به دوربین‌های پلاک‌خوان روی هر لاین و سکو مجهز خواهند شد.