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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۱

حمله به فرودگاه دمام عربستان

حمله به فرودگاه دمام عربستان

عربستان از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک فهد دمام در شرق این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام در شرق این کشور هدف حمله قرار گرفت.

براساس گزارش این سازمان، به دنبال این حمله یک مقیم که به تابعیت آن اشاره نشده جان خود را از دست داد و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

این سازمان افزود که حمله به فرودگاه خسارت‌های مادی به بار آورده و میزان این خسارت‌ها در حال بررسی و برآورد است.

در همین ارتباط، ژنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی نیز با تأیید حمله پهپادی به منطقه شرقیه عربستان مدعی شد چهار فروند پهپاد در این منطقه رهگیری و منهدم شدند.

ادامه اختلال در تردد هوایی فرودگاه دمام عربستان

داده‌های تارنمای فلایت‌رادار از ادامه اختلال در تردد هوایی فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام و حریم هوایی منطقه شرقی عربستان حکایت دارد.

این سایت نشان می‌دهد برخی هواپیماها بیش از یک ساعت است که در آسمان پرواز می‌کنند، اما هنوز نتوانسته‌اند در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام فرود بیایند.

کد مطلب 6985960

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