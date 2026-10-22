پایان نمایشگاه خوشنویسی «یاد یاران» در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،آیین اختتامیه نمایشگاه خوشنویسی «یاد یاران» با هدف پاسداشت یاد و نام استادان و هنرمندان درگذشته و گرامیداشت میراث ماندگار خوش‌نویسی شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان و علاقه‌مندان به هنر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر پایان یافت.

عیسی کاکرودی، رئیس انجمن خوش‌نویسان نوشهر، در آیین پایانی آن، بر نقش هنر خوش‌نویسی در انتقال مفاهیم فرهنگی، حفظ هویت هنری و پیوند نسل‌های مختلف هنرمندان تأکید کرد.

کاکرودی در این مراسم، خوش‌نویسی را هنری برخاسته از پیوند دست و دل، صبر و معنا توصیف کرد و گفت: خوش‌نویس پیش از آنکه قلم را بر صفحه بگذارد، باید به آرامش درونی برسد؛ چراکه قلم بازتابی از حال و احوال درونی هنرمند است.

وی با اشاره به مفهوم و فلسفه نام‌گذاری این نمایشگاه با عنوان «یاد یاران» اظهار کرد: برگزاری این رویداد فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد استادان و هنرمندانی است که اگرچه در میان ما حضور ندارند، آثار و شیوه هنری آنان همچنان در حافظه فرهنگی و هنری این منطقه باقی مانده است.

رئیس انجمن خوش‌نویسان نوشهر همچنین با قدردانی از همراهی هنرمندان و رحمان زمانی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر، از تلاش‌های هنری مهران غریب تجلیل کرد.

کاکرودی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری در حوزه خوش‌نویسی خاطرنشان کرد: پایان یک نمایشگاه به معنای پایان مسیر هنر نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای آغاز حرکت‌های تازه و استمرار چراغ هنر اصیل خوش‌نویسی باشد.