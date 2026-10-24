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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۸

درخواست وقیحانه روبیو از مردم کوبا: جاسوسی کنید!

درخواست وقیحانه روبیو از مردم کوبا: جاسوسی کنید!

در حالی که سیاست های خصمانه آمریکا و محاصره کوبا باعث به وجود آمدن بحران انسانی در این کشور شده وزیر خارجه آمریکا یک درخواست وقیحانه از مردم کوبا را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از طریق فضای مجازی خطاب به مردم کوبا گفت: کسانی که به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در این کشور هستند بدانند که زمان آن فرا رسیده است.

وی اضافه کرد: در سایه ناامیدی نسبت به عدم تحقق وعده ها و گسترش فساد از این فرصت استفاده کنید تا تغییرات مورد نظر خود را از طریق همکاری مخفی با سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا محقق سازید!

این در حالی است که ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی از ماه ها قبل به صورت مستقیم به احتمال تجاوز نظامی علیه کوبا اشاره کرده اند و با محاصره این کشور باعث به وجود آمدن اوضاع وخیم انسانی شده اند.

ترامپ روز جمعه نیز به توهمات خود در خصوص لزوم تغییر نظام در کوبا اشاره کرد.

در مقابل وزیر خارجه کوبا در برابر این تهدیدات ترامپ گفت: ما سواحل زیبایی داریم اما در عین حال مملو از صخره‌های آهکی تیز و برنده نیز هستند؛ محیطی که برای هر کسی که با نیات خصمانه و سودای سلطه ‌جویی به سواحل ما قدم بگذارد، بسیار ناخوشایند و نامناسب خواهد بود.

کد مطلب 6987528

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