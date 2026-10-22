محموله گوشت فاقد مجوز در گلپایگان کشف شد

محمد حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و صیانت از حقوق شهروندان اظهار کرد: در جریان بازدید سرزده شبانه بازرس فرمانداری شهرستان گلپایگان درجریان بازرسی شبانه، یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار حامل مقدار قابل‌توجهی گوشت شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد محموله مذکور که قصد خروج از شهرستان را داشت، فاقد مجوز قانونی لازم بود.

مسئول بسیج اصناف شهرستان گلپایگان تصریح کرد: در پی این تخلف، با پیگیری مجموعه فرمانداری، شبکه دامپزشکی، هماهنگی نیروی انتظامی و حضور بسیج اصناف، محموله گوشت برای طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مربوطه به کشتارگاه منتقل شد.

حکیمی ادامه داد: راننده این خودرو نیز به‌منظور رسیدگی به تخلف صورت‌گرفته به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارت‌ها، جلوگیری از خروج غیرمجاز فرآورده‌های دامی و اجرای ضوابط و مقررات قانونی در شهرستان گلپایگان انجام شده است.