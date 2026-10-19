برومندی: تولید محصولات باغبانی کشور به ۲۷ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر دوشنبه در جشنواره انگور شهرستان خنداب اظهار کرد: توسعه باغداری مدرن، تکمیل زنجیره ارزش و تسهیل صادرات، از الزامات تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.

وی افزود: ایران در شمار ۱۰ کشور برتر باغبانی جهان قرار دارد و در تولید ۳۰ محصول راهبردی این بخش، رتبه‌های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.

برومندی تصریح کرد: از مجموع ۲۸۰ هزار تن انگور تولیدی استان مرکزی، حدود ۱۵۰ هزار تن در شهرستان خنداب برداشت می‌شود که بیانگر ظرفیت قابل توجه این منطقه در تولید محصولات باغی و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر برای ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات انگور تازه و کشمش سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد ادامه داد: باغداران علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه، در رونق اقتصادی مناطق روستایی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی نقش مهمی بر عهده دارند.

وی گفت: عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت باغداری مدرن، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه مکانیزاسیون و تولید محصولات سالم، زمینه افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند.

برومندی تکمیل زنجیره ارزش انگور را یکی از محورهای مهم توسعه کشاورزی در خنداب دانست و افزود: ایجاد و تقویت واحدهای فرآوری، توسعه صنایع تبدیلی و اجرای طرح‌های نوین باغداری از جمله کشت داربستی یا فراز، می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه عرضه محصول باکیفیت‌تر و جلوگیری از خام‌فروشی را فراهم کند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: میزان مصرف سموم در بخش کشاورزی کشور، بر اساس آمار ارائه‌شده، پایین‌تر از میانگین جهانی است و این ظرفیت باید با مدیریت اصولی مصرف نهاده‌ها، نظارت بر سلامت محصولات و رعایت الزامات بازارهای هدف تقویت شود.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید افزود: دولت برای کاهش مشکلات فعالان بخش کشاورزی و تسهیل صادرات محصولات باغی، از جمله کشمش، پیگیری‌های لازم را با مشارکت دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌کند و نشست‌هایی نیز با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه برای تسریع روند صادرات برگزار شده است.

برومندی ادامه داد: همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های کشورهای هدف می‌تواند به رفع موانع تجاری، گسترش بازارهای صادراتی و کاهش خطر زیان باغداران کمک کند؛ موضوعی که در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای عرضه و فروش محصولات نیاز دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد با همکاری استانداری و مدیریت جهاد کشاورزی استان مرکزی، برای توسعه باغداری مدرن، تکمیل زنجیره ارزش و گسترش ظرفیت‌های فرآوری محصولات باغی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد مسیرهای پایدار صادراتی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند جایگاه خنداب را در بازار انگور و کشمش تقویت کند و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی این محصول را نصیب باغداران منطقه سازد.