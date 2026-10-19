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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

برومندی: تولید محصولات باغبانی کشور به ۲۷ میلیون تن رسید

برومندی: تولید محصولات باغبانی کشور به ۲۷ میلیون تن رسید

اراک- معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۲۷ میلیون تن محصولات باغبانی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برومندی ظهر دوشنبه در جشنواره انگور شهرستان خنداب اظهار کرد: توسعه باغداری مدرن، تکمیل زنجیره ارزش و تسهیل صادرات، از الزامات تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی است.

وی افزود: ایران در شمار ۱۰ کشور برتر باغبانی جهان قرار دارد و در تولید ۳۰ محصول راهبردی این بخش، رتبه‌های اول تا دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.

برومندی تصریح کرد: از مجموع ۲۸۰ هزار تن انگور تولیدی استان مرکزی، حدود ۱۵۰ هزار تن در شهرستان خنداب برداشت می‌شود که بیانگر ظرفیت قابل توجه این منطقه در تولید محصولات باغی و ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر برای ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده است.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات انگور تازه و کشمش سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد ادامه داد: باغداران علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی جامعه، در رونق اقتصادی مناطق روستایی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی نقش مهمی بر عهده دارند.

وی گفت: عبور از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت باغداری مدرن، استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه مکانیزاسیون و تولید محصولات سالم، زمینه افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند.

برومندی تکمیل زنجیره ارزش انگور را یکی از محورهای مهم توسعه کشاورزی در خنداب دانست و افزود: ایجاد و تقویت واحدهای فرآوری، توسعه صنایع تبدیلی و اجرای طرح‌های نوین باغداری از جمله کشت داربستی یا فراز، می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه عرضه محصول باکیفیت‌تر و جلوگیری از خام‌فروشی را فراهم کند.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: میزان مصرف سموم در بخش کشاورزی کشور، بر اساس آمار ارائه‌شده، پایین‌تر از میانگین جهانی است و این ظرفیت باید با مدیریت اصولی مصرف نهاده‌ها، نظارت بر سلامت محصولات و رعایت الزامات بازارهای هدف تقویت شود.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید افزود: دولت برای کاهش مشکلات فعالان بخش کشاورزی و تسهیل صادرات محصولات باغی، از جمله کشمش، پیگیری‌های لازم را با مشارکت دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌کند و نشست‌هایی نیز با حضور رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه برای تسریع روند صادرات برگزار شده است.

برومندی ادامه داد: همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های کشورهای هدف می‌تواند به رفع موانع تجاری، گسترش بازارهای صادراتی و کاهش خطر زیان باغداران کمک کند؛ موضوعی که در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای عرضه و فروش محصولات نیاز دارد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: این وزارتخانه آمادگی دارد با همکاری استانداری و مدیریت جهاد کشاورزی استان مرکزی، برای توسعه باغداری مدرن، تکمیل زنجیره ارزش و گسترش ظرفیت‌های فرآوری محصولات باغی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی، ارتقای کیفیت تولید و ایجاد مسیرهای پایدار صادراتی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند جایگاه خنداب را در بازار انگور و کشمش تقویت کند و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی این محصول را نصیب باغداران منطقه سازد.

کد مطلب 6982888

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    نظرات

    • بازنشسته IR ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 2
      پاسخ
      با وجود بی آبی در ایران صادرات محصولات کشاورزی و دامداری جنایت علیه ملت ایران است.

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