فرجی: تولید محصولات کشاورزی ایران به بیش از ۱۳۵ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرجی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد: شناسایی و معرفی کشاورزان نمونه و پیشرو را از راهکارهای مؤثر برای انتقال تجربه‌های موفق و بهبود عملکرد تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به مشارکت ۱۵۷ هزار نفر در فرآیند انتخاب کشاورزان نمونه در کشور افزود: تجلیل از بهره‌برداران موفق و استفاده از تجربه‌های آنان در نظام آموزش و ترویج کشاورزی، زمینه ارتقای دانش فنی و بهبود عملکرد تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

فرجی تصریح کرد: کشاورزان پیشرو می‌توانند به‌عنوان مروجان محلی، دانش و تجربه‌های کاربردی خود را در اختیار سایر بهره‌برداران قرار دهند و به کاهش فاصله عملکرد تولید در مزارع کمک کنند. در استان مرکزی نیز با مشارکت مطلوب کشاورزان، ۶۲ نفر به‌عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند.

اختلاف عملکرد مزارع؛ ظرفیتی برای افزایش تولید

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر عواملی همچون تغییرات اقلیمی، شرایط محیطی و مدیریت مزرعه بر میزان تولید محصولات کشاورزی گفت: اختلاف عملکرد میان کشاورزان موفق و بهره‌برداران معمولی قابل‌توجه است و شناسایی عوامل مؤثر بر این تفاوت می‌تواند مسیر افزایش بهره‌وری را هموار کند.

وی ادامه داد: در کشت گندم آبی، عملکرد برخی مزارع به بیش از ۱۳ تن در هکتار می‌رسد، در حالی که میانگین عملکرد حدود چهار تن در هکتار است و در بسیاری از مزارع، میزان تولید از این میانگین نیز پایین‌تر است.

فرجی تاکید کرد: این فاصله عملکرد نشان می‌دهد که با شناسایی عوامل موفقیت کشاورزان پیشرو و انتقال تجربه‌های عملی آنان به سایر تولیدکنندگان، می‌توان ضمن کاهش شکاف موجود، تولید محصولات کشاورزی را بدون اتکای صرف به افزایش منابع، ارتقا داد.

محدودیت سرمایه‌گذاری از چالش‌های بخش کشاورزی است

وی محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف در انتقال دانش فنی به مزارع را از چالش‌های مهم بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: محدودیت منابع دولتی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، پایین بودن صرفه اقتصادی برخی فعالیت‌های کشاورزی و خرد شدن اراضی در اثر قوانین ارث، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را با دشواری مواجه کرده است.

فرجی با اشاره به روند رشد تولید محصولات کشاورزی کشور در پنج دهه گذشته افزود: افزایش تولید از حدود ۲۵ میلیون تن به بیش از ۱۳۵ میلیون تن، در کنار توسعه امکانات و سرمایه‌گذاری، بیانگر نقش دانش فنی، پیشرفت فناوری و بهبود روش‌های تولید در استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود است.

ضرورت تقویت آموزش‌های کاربردی در مزارع

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر در بخش کشاورزی، باید زمینه ورود دانش روز به مزارع، توسعه آموزش‌های کاربردی، تقویت نظام ترویج و بهره‌گیری از تجربه کشاورزان موفق بیش از پیش فراهم شود.

وی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی با توجه به دشواری‌های اجرایی و ضرورت شناسایی و تجلیل از تلاشگران بخش کشاورزی ارزشمند بوده و استمرار برنامه‌هایی از این دست برای تقویت انگیزه تولیدکنندگان و انتقال تجربه‌های موفق، مورد تأکید است.