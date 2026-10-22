مرضیه تقی‌خانی استاد کارگاه و داور رشته سرامیک در سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت کارگاه‌محور بودن این رویداد تجسمی، ارتباط مستقیم جوانان با استادان و هنرمندان را فرصتی برای رفع مشکلات و شناخت مسیر فعالیت هنری دانست.

وی با بیان اینکه محدودیت زمانی جشنواره، به‌ویژه در رشته سرامیک، امکان به نتیجه رسیدن آثار را دشوار می‌کند، تأکید کرد: تمرکز بر خلاقیت شرکت‌کنندگان و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگاه باشد.

تقی‌خانی درباره اهمیت کارگاه‌محور بودن جشنواره هنرهای تجسمی جوانان توضیح داد: با توجه به جشنواره‌هایی که برگزار می‌شوند، اغلب جشنواره‌ها نتیجه‌محور هستند یعنی تمرکزشان بر نمایش آثار است، مگر اینکه سمپوزیوم یا برنامه جانبی دیگری در کنار نمایشگاه‌ها برگزار شود که بخش کارگاهی داشته باشد اما اینکه جشنواره هنرهای تجسمی جوانان تمرکزش فقط بر بخش کارگاهی است، با توجه به اینکه شرکت‌کنندگان جوانانی هستند که در حال تجربه‌اندوزی‌اند، می‌تواند خیلی به آنها کمک کند تا مسیرشان را تا حدودی پیدا کنند. اینکه جوانان طی چند روز به‌طور مرتب با استادان در ارتباط هستند و فعالیت می‌کنند، می‌تواند به حل بسیاری از پرسش‌ها و مشکلاتی کمک کند که در آغاز مسیر هنری برایشان به وجود می‌آید. فکر می‌کنم این ویژگی، یکی از نقاط قوت جشنواره است.

محدودیت زمانی؛ چالش اصلی کارگاه سرامیک

وی در ادامه با اشاره به محدودیت زمانی جشنواره برای فعالیت در رشته سرامیک بیان کرد: البته جشنواره مشکلی هم دارد و آن این است که زمانش بسیار محدود است. به‌ویژه برای رشته سرامیک، چهار روز زمان کمی برای به نتیجه رسیدن یک اثر است؛ چون اثر باید ساخته شود و علاوه بر زمانی که برای ساخت آن لازم است، باید فرصت کافی برای خشک شدن، پخت و طی شدن مراحل مربوط به کوره هم در نظر گرفته شود. این مسئله تا حدودی فعالیت در این رشته و به نتیجه رسیدن اثر را محدود می‌کند. با این حال، ارتباطی که جوانان با استادان و حتی با شرکت‌کنندگان رشته‌های دیگر برقرار می‌کنند، سبب می‌شود بسیاری از پرسش‌هایشان پاسخ داده شود. به نظرم، این ارتباط و تعامل یکی از نقاط قوت جشنواره است.

ارتباط با استادان؛ فرصتی برای جوانان شهرستانی

این استاد کارگاه سرامیک جشنواره تجسمی جوانان با اشاره به حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور و تفاوت امکانات آموزشی در شهرهای مختلف گفت: با توجه به اینکه جوانان از سراسر ایران در جشنواره شرکت می‌کنند، ممکن است برخی از آنها در محل زندگی‌شان امکانات کمتری داشته باشند یا دسترسی‌شان به امکانات آموزشی محدود باشد. همین چهار روز می‌تواند به این افراد کمک کند تا با استادان و سایر هنرمندان ارتباط بگیرند.

وی عنوان کرد: شرایط جوانانی که در مراکز هنری زندگی می‌کنند و به امکانات بیشتری دسترسی دارند، با کسانی که در استان‌ها و شهرهای دورتر هستند، متفاوت است. جوانانی که در شهرهایشان امکانات کافی برای رشته هنری خود ندارند، از طریق این جشنواره می‌توانند با استادان و هنرمندان دیگر ارتباط برقرار کنند و با جوانانی آشنا شوند که در شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند. فکر می‌کنم این ارتباط‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا در کارشان پیشرفت کنند و مسیر فعالیت هنری خود را بهتر بشناسند.

تمرکز بر خلاقیت؛ رویکرد اصلی کارگاه سرامیک

تقی‌خانی درباره برنامه آموزشی خود و شیوه فعالیت شرکت‌کنندگان در کارگاه سرامیک توضیح داد: با توجه به اینکه جوانان در این جشنواره شرکت می‌کنند، یعنی افرادی که تازه فعالیت هنری خود را شروع کرده‌اند یا رشته تحصیلی‌شان مرتبط با این حوزه بوده است، باید شرایط آنها را در نظر بگیریم. ما هنوز رشته مستقل سرامیک را به آن شکل در دانشگاه‌ها نداریم، هرچند این رشته در هنرستان‌ها تدریس می‌شود. به‌تازگی هم کتابی در این زمینه تألیف شده و مسیر آموزش آن در حال هموار شدن است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که گفتم، به دلیل محدود بودن زمان جشنواره، شرکت‌کنندگان فرصت زیادی برای فعالیت در این رشته ندارند. از طرف دیگر، سرامیک تکنیک‌ها و شیوه‌های اجرایی متنوعی دارد و فکر می‌کنم ناچاریم روی تکنیک‌هایی تمرکز کنیم که نتیجه آنها در مدت کوتاه‌تری مشخص می‌شود. با این حال، به نظر من، تمرکز اصلی ما باید بر خلاقیت بچه‌ها باشد. جوانان در طول مسیر فعالیت هنری خود فرصت دارند تکنیک‌های مختلف را یاد بگیرند اما آنچه اهمیت دارد، خلاقیتی است که از خودشان نشان می‌دهند.

تقی‌خانی بیان کرد: من شخصاً در این دوره می‌خواهم بیشتر روی خلاقیت شرکت‌کنندگان تمرکز کنم و ببینم با توجه به امکانات موجود، در این چند روز چه کاری می‌توانند انجام دهند. به‌ویژه که جشنواره در یک شهرستان برگزار می‌شود و هنوز نمی‌دانم چه امکاناتی در اختیار خواهیم داشت. اگر در تهران بودیم، شاید امکان فراهم کردن تجهیزات و امکانات بیشتری وجود داشت اما در شرایط فعلی باید ببینیم چه امکاناتی داریم و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: می‌خواهیم روی خلاقیت بچه‌ها و زمینه کاری‌ای که قرار است در کارگاه دنبال کنند، تمرکز کنیم تا مشخص شود با امکانات موجود چه کارهایی می‌توان انجام داد و آنها بتوانند در پایان این چهار روز به نتیجه‌ای از فعالیت خود برسند.

ضرورت فراهم کردن امکانات بیشتر برای رشته سرامیک

تقی‌خانی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: امیدوارم جشنواره تجسمی جوانان بتواند در سال‌های آینده امکانات خیلی بهتری برای بچه‌ها فراهم کند؛ به‌ویژه برای رشته سرامیک تا هنرمندان این رشته بتوانند حضور پررنگ‌تر و بهتری در جشنواره داشته باشند. امیدوارم این رویداد بتواند به جوانان کمک کند تا مسیر آینده هنری خود را بهتر بشناسند و با فرصت‌ها و امکانات بیشتری در این مسیر پیش بروند.

سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران روز ۲۳ آبان در کرمانشاه آغاز به کار می‌کند. کارگاه سرامیک در ۲ بخش تئوری و عملی در فضای کلاس و فضای کارگاهی برگزار می‌شود. پس از پایان مهلت فراخوان جشنواره در دوم آبان، جلسات داوری و انتخاب هنرجویان برای حضور در کارگاه‌های جشنواره برگزار خواهد شد.