تصادف در جاده «خورموج به کاکی» ۶ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و سواری پژو پارس در کیلومتر ۴۰ جاده خورموج به کاکی ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرگری شهرستان دشتی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌ زینبیه شهر خورموج انتقال داده شدند.