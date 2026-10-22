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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

تصادف در جاده «خورموج به کاکی» ۶ مصدوم داشت

تصادف در جاده «خورموج به کاکی» ۶ مصدوم داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف دو خودرو سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در جاده خورموج به کاکی با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و سواری پژو پارس در کیلومتر ۴۰ جاده خورموج به کاکی ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زرگری شهرستان دشتی به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌ زینبیه شهر خورموج انتقال داده شدند.

کد مطلب 6986135

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