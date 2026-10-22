به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد که روسیه شب گذشته با ۲۱ موشک بالستیک به کی‌یف پایتخت این کشور حمله کرد.

بر اساس ادعای زلنسکی، در این حملات دو نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر، مقام‌های استان بلگورود روسیه اعلام کردند که در حملات پهپادی اوکراین به این استان، یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این تحولات در حالی است که در ادامه تشدید تنش‌های نظامی بین روسیه و اوکراین، مسکو از سرنگونی ۸۰۸ پهپاد اوکراینی و کی‌یف از انهدام ۱۸۱ پهپاد روسی و کشته و زخمی شدن چند نفر در حملات ۲۴ ساعت گذشته خبر دادند.

در خبری دیگر، معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که «گفت‌وگو با واشنگتن درباره اوکراین ادامه دارد و هرگونه راه‌حل باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد».

فرستاده رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم گفت که توافق مسکو و واشنگتن درباره سوخت گازوئیل همچنان تأثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت.