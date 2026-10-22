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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

اعلام موعد اجرای توافق گازوئیل میان روسیه و آمریکا

اعلام موعد اجرای توافق گازوئیل میان روسیه و آمریکا

یک مقام روس به موعد اجرای توافق گازوئیل میان این کشور و آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کریل دیمیتریف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور اقتصادی تاکید کرد که فردا جمعه موعد اجرای توافق گازوئیل میان مسکو و واشنگتن خواهد بود.

وی اضافه کرد که اجرای این توافق تحولات مثبتی بر بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد.

رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ به توافقی بر سر تزریق گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی دست پیدا کردند.

وزارت خزانه داری آمریکا نیز مجوز کلی برای خرید گازوئیل روسیه تا ۷ آوریل سال آتی را صادر کرد.

این اقدامات آمریکا برای کنترل جهش قیمت سوخت در بازارهای جهانی به دلیل اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و جنگ افروزی علیه ایران صورت می گیرد.

کد مطلب 6986513

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