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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

۴۸۱ هکتار از آب‌بندان‌های مازندران لایروبی می‌شود

۴۸۱ هکتار از آب‌بندان‌های مازندران لایروبی می‌شود

ساری - معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بررسی پیش‌نویس موافقت‌نامه مرمت و لایروبی ۴۸۱ هکتار از آب‌بندان‌های استان در ۱۶ شهرستان خبر داد.

محمد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بررسی پیش‌نویس موافقت‌نامه مرمت و لایروبی ۴۸۱ هکتار از آب‌بندان‌های استان در ۱۶ شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی آب و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی دنبال می‌شود.

بابایی با اشاره به نقش آب‌بندان‌ها در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی اظهار کرد: مازندران دارای ۷۰۴ قطعه آب‌بندان با مجموع وسعت ۱۷ هزار و ۶۲۰ هکتار است که در تأمین آب مورد نیاز ۵۷ هزار هکتار از شالیزارهای استان نقش دارند.

وی افزود: مرمت و لایروبی این منابع آبی با هدف احیای ظرفیت ذخیره‌سازی آب، بهبود مدیریت منابع در فصل‌های پرمصرف و کمک به پایداری تولید محصولات کشاورزی اهمیت دارد.

وی گفت: این موضوع در نشست تخصصی با حضور معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، سرپرست مدیریت برنامه و بودجه و مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران بررسی شد.

بابایی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آبی بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: احیای آب‌بندان‌ها می‌تواند در کاهش تنش‌های آبی، افزایش تاب‌آوری کشاورزی در برابر چالش‌های اقلیمی و حمایت از امنیت غذایی منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

کد مطلب 6986268

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