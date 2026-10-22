به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، ندا شهسواری و فاطمه یاری در مرحله یکشانزدهم نهایی بخش دونفره بانوان به مصاف میوا هاریموتو و هینا هایاتا از ژاپن رفتند و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند. شهسواری و یاری پیش از این، در مرحله نخست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ترکیب چونگ یوک تنگ و لئونگ ای نام از ماکائو به پیروزی رسیده بودند.
در دیگر دیدار، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی برابر ساتسوکی اودو و میو ناگاساکی از ژاپن قرار گرفتند و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شدند. اشتری و ایلوخانی نیز در مرحله نخست با برتری ۳ بر صفر مقابل ترکیب منیژه صمدوا و پریچهره شریفوا از تاجیکستان، به مرحله یکشانزدهم نهایی راه یافته بودند.
هدایت بانوان کشورمان در این رقابتها بر عهده عاطفه کریمی، مربی تیم ملی بانوان، بود.
تیمهای دونفره ندا شهسواری و فاطمه یاری و مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی با شکست مقابل نمایندگان ژاپن، از راهیابی به جمع ۱۶ تیم برتر رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا در تاشکند بازماندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، ندا شهسواری و فاطمه یاری در مرحله یکشانزدهم نهایی بخش دونفره بانوان به مصاف میوا هاریموتو و هینا هایاتا از ژاپن رفتند و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند. شهسواری و یاری پیش از این، در مرحله نخست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ترکیب چونگ یوک تنگ و لئونگ ای نام از ماکائو به پیروزی رسیده بودند.
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