به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، ندا شهسواری و فاطمه یاری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش دونفره بانوان به مصاف میوا هاریموتو و هینا هایاتا از ژاپن رفتند و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند. شهسواری و یاری پیش از این، در مرحله نخست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ترکیب چونگ یوک تنگ و لئونگ ای نام از ماکائو به پیروزی رسیده بودند.



در دیگر دیدار، مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی برابر ساتسوکی اودو و میو ناگاساکی از ژاپن قرار گرفتند و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شدند. اشتری و ایلوخانی نیز در مرحله نخست با برتری ۳ بر صفر مقابل ترکیب منیژه صمدوا و پری‌چهره شریفوا از تاجیکستان، به مرحله یک‌شانزدهم نهایی راه یافته بودند.



هدایت بانوان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده عاطفه کریمی، مربی تیم ملی بانوان، بود.

