تجلیل از ۲۰ مبلغ و روحانی رودانی در رویداد ملی «پرچمداران خیابان»

میثم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در رویداد ملی «پرچمداران خیابان» که در شیراز برگزار شد، ۲۰ نفر از مبلغان و روحانیون شهرستان رودان که از برگزار کنندگان اجتماعات یا از بازوان فرهنگی این اجتماعات محسوب می‌شوند، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین وکیل‌پور نماینده مقام معظم رهبری تجلیل شدند.

وی افزود: این افراد از سوی سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودان به این رویداد معرفی شدند و در قالب یک دوره یک روزه در جلسات و برنامه‌های مختلف مرتبط با مباحث اجتماعات شرکت کردند.

سالاری ادامه داد: در بخشی از این رویداد، ایده‌ها و پیشنهادهایی برای برگزاری منسجم‌تر اجتماعات توسط استادانی همچون حجت‌الاسلام صالح‌پور مطرح و بررسی شد. همچنین روحانیون حاضر در این دوره به گروه‌های چند نفره تقسیم شدند تا به صورت تخصصی درباره برنامه اجتماعات شبانه، ایده‌پردازی، ارائه پیشنهاد و آسیب‌شناسی این اجتماعات به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند.

وی هدف از برگزاری این برنامه‌ها را تقویت هم‌افزایی میان مبلغان و روحانیون، بهره‌گیری از تجربیات و ظرفیت‌های آنان در برگزاری هرچه بهتر اجتماعات و دستیابی به پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی عنوان کرد.

سالاری، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این دوره یک روزه نیز با بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم، آسیب‌شناسی دقیق و استفاده از ایده‌های نو در برگزاری اجتماعات به ویژه اجتماعات شبانه تأکید کردند.