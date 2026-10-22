تأسیس ۸ مؤسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت در این نشست به بررسی موضوعات فعالیت مصوب پرداخت.

وی اعلام کرد: از مجموع ۹ مورد درخواستی با هشت فقره موافقت شد. هفت مؤسسه صرفا به صورت تک‌منظوره در حوزه آموزش عمومی قرآن و عترت و یک مؤسسه دیگر به صورت چندمنظوره علاوه بر موضوع فوق‌الذکر در حوزه آموزش تخصصی قرآن و عترت مورد تصویب قرار گرفت.

جزئیات مؤسسات مصوب به شرح زیر است:

نام مؤسسه | استان | شهر | موضوع فعالیت مصوب

نورالبیان | خوزستان | شوش | آموزش عمومی قرآن و عترت

دارالقرآن مبارکه | اصفهان | مبارکه | آموزش عمومی قرآن و عترت

نسل ظهور | اصفهان | اصفهان | آموزش عمومی قرآن و عترت

ذکر | کرمانشاه | ثلاث باباجانی | آموزش عمومی قرآن و عترت

نورالهدی | خوزستان | گتوند | آموزش عمومی قرآن و عترت

نورالبیان میبد | یزد | یزد | آموزش عمومی قرآن و عترت و آموزش تخصصی قرآن و عترت

نورالهدی | قزوین | قزوین | آموزش عمومی قرآن و عترت

دولت‌آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | آموزش عمومی قرآن و عترت