  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

۲ کشته در واژگونی و حریق پژو ۴۰۵ در محور ابارق - سروستان بم

۲ کشته در واژگونی و حریق پژو ۴۰۵ در محور ابارق - سروستان بم

بم- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بم از واژگونی و حریق یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور ابارق - سروستان و کشته شدن ۲ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن توحیدی، عصر پنجشنبه در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، گزارش یک مورد حریق خودروی سواری در پی واژگونی در محور ابارق - سروستان به پایگاه امداد و نجات جاده‌ای ابارق (شعبه بم) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عوامل امدادی این پایگاه با امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بم با اشاره به شدت این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان باختند و نیروهای امدادی در عملیاتی دشوار اقدام به رهاسازی یکی از متوفیان از میان آهن‌پاره‌های خودرو کردند.

توحیدی، در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات سنگین امدادی پس از سه ساعت تلاش بی‌وقفه و نفس‌گیر، ساعت ۱۲:۴۴ ظهر امروز به پایان رسید.

کد مطلب 6986501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها