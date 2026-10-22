۲ کشته در واژگونی و حریق پژو ۴۰۵ در محور ابارق - سروستان بم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن توحیدی، عصر پنجشنبه در تشریح جزئیات این حادثه به خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، گزارش یک مورد حریق خودروی سواری در پی واژگونی در محور ابارق - سروستان به پایگاه امداد و نجات جاده‌ای ابارق (شعبه بم) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، عوامل امدادی این پایگاه با امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بم با اشاره به شدت این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان باختند و نیروهای امدادی در عملیاتی دشوار اقدام به رهاسازی یکی از متوفیان از میان آهن‌پاره‌های خودرو کردند.

توحیدی، در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات سنگین امدادی پس از سه ساعت تلاش بی‌وقفه و نفس‌گیر، ساعت ۱۲:۴۴ ظهر امروز به پایان رسید.