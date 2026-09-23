واژگونی وانت مزدا در هفت‌ باغ کرمان ۲ کشته و ۲۱ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، عصر چهارشنبه گفت: ساعت ۱۵:۵۵ امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه وانت مزدا در محور هفت‌باغ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان کرمان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه و ارزیابی حادثه، از وجود ۲۱ مصدوم و ۲ فوتی در این سانحه خبر دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان ادامه داد: نیروهای هلال‌احمر در این حادثه، عملیات رهاسازی ۲ جان‌باخته را انجام دادند و سایر مصدومان نیز توسط نیروهای اورژانس تحت امدادرسانی قرار گرفته و به مرکز درمانی منتقل شدند.