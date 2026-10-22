ادعاهای ترامپ درباره قیمت نفت و تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران تمام تلاش خود را برای بالا بردن قیمت نفت قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا به کار گرفته است.

این در حالی است که بر اساس داده‌های وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در ساعت ۰۰:۴۵ بامداد روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ به وقت مرکزی آمریکا، با افزایش ۲ دلار و ۴۱ سنتی نسبت به قیمت مبنا، به ۱۱۱ دلار و ۲۳ سنت رسید.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران در خصوص انفجارها و مین ها در تنگه هرمز ادعاهایی را مطرح می کند چرا که مقادیر منتقل شده از تنگه هرمز بیشتر از دوران قبل از جنگ است.

وی که در جریان جنگ افروزی علیه ایران نتوانست به اهداف اصلی خود دست پیدا کند با مطرح کردن ادعاهای تکراری خود در خصوص نظام حاکم بر ایران گفت که معترضان هدف قرار می گیرند و امیدوار است که مردم آمریکا و جهان میزان شرارت این نظام را متوجه شوند!