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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

پروژه سرعین مال پلمب شد

پروژه سرعین مال پلمب شد

اردبیل- رئیس دادگستری شهرستان سرعین گفت: در پی ریزش ساختمان ناشی از گودبرداری غیراصولی در پروژه «سرعین مال»، دستور توقف عملیات و پلمب این پروژه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی علایی، با اشاره به حادثه ریزش ساختمان در پی گودبرداری غیراصولی در پروژه موسوم به «سرعین مال» واقع در میدان سهند سرعین اظهار کرد: به دنبال وقوع این حادثه و با حضور در محل، ضمن بررسی دقیق ابعاد موضوع و استماع توضیحات مسئولان، ناظران و افراد دخیل در اجرای پروژه، دستورات مقتضی صادر شد.

وی با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده افزود: دستور توقف فوری عملیات ساختمانی و پلمب این پروژه صادر شد تا بررسی‌های لازم برای مشخص‌شدن علت حادثه و برخورد با عاملان آن انجام شود.

رئیس دادگستری شهرستان سرعین با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان ادامه داد: با هرگونه تخلف احتمالی، اهمال یا قصور از سوی مهندسان ناظر، مجریان و عوامل اجرایی پروژه، بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.

علایی در پایان یادآور شد: دستگاه قضایی با جدیت از حقوق عامه و ایمنی شهروندان صیانت می‌کند و با افرادی که با بی‌توجهی به ضوابط فنی و ایمنی، جان و مال مردم را به خطر می‌اندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6986519

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