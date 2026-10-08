حمایت دستگاه قضایی از دامپزشکی، پشتیبان تولید و امنیت غذایی پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر؛ جلال آفاقی بمناسبت هفته دامپزشکی در دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با تبریک این هفته اظهار کرد: وظیفه دامپزشکی در تامین امنیت غذایی و تضمین سلامت عمومی جامعه و مقابله با تهدیدکنندگان بهداشت عمومی بسیار خطیر است و ما قدردان زحمات شما هستیم و تلاشهایتان را ارج می نهیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با بیان اینکه مسئولیت خطیر دستگاه قضائی صیانت از امنیت عمومی و دفاع از حقوق عامه است لزوم ارتباط مستمر با دستگاه قضائی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بطور قطع دادستانی به عنوان مدعی العموم حمایت کامل خود را از دامپزشکی به عنوان یکی از دستگاههای خدمات رسان سلامت محور دریغ نکرده و هر اقدامی که لازمه اش سلامتی مردم است انجام خواهد داد.

در ابتدای این دیدار فرزاد جامعی مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گزارش کاملی از فعالیت های دامپزشکی در حوزه های مختلف فعالیت ارائه کرد و با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین امنیت غذایی مردم از مزرعه تا سفره گفت سربازان گمنامی هستیم که در پشت صحنه فعالیت داریم و بنای ما پیشگیری است و تاثیر اقدامات ما در حوزه سلامت عمومی و جمعیت انسانی نمایان است هرچند اقدامات ما کمتر دیده می شود.

وی ضمن تشکر از اشرافیت کامل دادستان به حوزه دامپزشکی و همراهی دلسوزانه و تعامل سازنده تشکیلات قضائی، به بیان برخی دغدغه ها و چالش های حوزه فعالیت دامپزشکی پرداخت و با اشاره به گستردگی فعالیت های دامپزشکی و تلاش شبانه روزی همکاران افزود: در شرایط اقتصادی فعلی علاوه بر اینکه سطح حقوق و مزایای دامپزشکی متناسب با فعالیتشان نیست در حوزه نیرو، تجهیزات و امکانات لجستیکی نیز با مشکل مواجه هستیم.

جامعی با تاکید بر اینکه در حوزه بهداشت و سلامت عمومی جامعه با کسی تعارف نداریم و هیچ گونه سهل انگاری و مسامحه ای را نمی پذیریم گفت به پشتوانه تشکیلات قضائی با متخلفان این حوزه به جدیت برخورد کرده و باور داریم تعامل سازنده با دستگاه قضا و اهتمام ویزه ای دو نهاد زمینه ساز ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه است.