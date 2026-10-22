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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

سند ۱۲۰ هکتار اراضی دولتی دارخوین صادر شد

سند ۱۲۰ هکتار اراضی دولتی دارخوین صادر شد

اهواز - رئیس دادگستری شادگان گفت: سند مالکیت ۱۲۰ هکتار از اراضی دولتی دارخوین، موسوم به «شاخت‌الخان» و دارای پلاک ثبتی ۱۰۱/۱۹۳، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی منصوری‌اصل عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: این اقدام با طرح و تصویب موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری‌های مستمر دادستانی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و ثبتی محقق شد.

قاسم دیلمی، دادستان عمومی و انقلاب شادگان، نیز با تأکید بر استمرار این روند تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی عمومی، بهترین راهکار برای پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است و دادستانی اخذ اسناد مالکیت تمامی اراضی دولتی را با جدیت دنبال می‌کند.

با صدور این سند، شمار پلاک‌های دارای سند مالکیت از اراضی دولتی دارخوین به دو مورد افزایش یافت و چهار پلاک دیگر نیز مراحل قانونی اخذ سند را طی می‌کنند.

کد مطلب 6986593

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