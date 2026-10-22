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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

اقدام خصمانه آلمان علیه بانک ایرانی

اقدام خصمانه آلمان علیه بانک ایرانی

آلمان در اقدامی خصمانه و همسو با سیاست های قلدرمآبانه آمریکا دست به لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، نهاد نظارت مالی آلمان امروز پنجشنبه اعلام کرد مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در شهر هامبورگ را لغو کرده و دستور انحلال آن را صادر کرده است.

این نهاد اضافه کرد لغو مجوز به این معناست که این مؤسسه دیگر اجازه انجام فعالیت های بانکی را ندارد. ادعا شده که تصمیم مذکور در چارچوب اقدامات نظارتی علیه بانک های ایرانی فعال در آلمان اتخاذ شده است.

این نهاد افزود دادگاهی در هامبورگ ماه گذشته مسؤولی را برای رسیدگی به امور این بانک تعیین کرده است. این اقدام در چارچوب روندهای قانونی مربوط به پایان دادن به فعالیت های این مؤسسه صورت گرفته است.

کد مطلب 6986638

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