به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جمشیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای مسکن بیجار اظهار کرد: با آغاز عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن عسکرآباد و بادامستان شهرستان بیجار، زمینه واگذاری زمین به ۵۶۰ متقاضی در قالب گروه ساخت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مساحت این دو سایت افزود: اراضی بادامستان ۲۱ هزار و ۱۷۴ مترمربع و سایت عسکرآباد ۹۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع وسعت دارد که مجموع مساحت آن‌ها به ۱۱۹ هزار و ۹۷۴ مترمربع می‌رسد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه آماده‌سازی اراضی از مراحل ضروری پیش از ساخت واحدهای مسکونی است، گفت: اجرای عملیات زیرسازی و محوطه‌سازی، بستر لازم را برای توسعه شبکه‌های زیرساختی و آغاز مراحل ساخت‌وساز فراهم می‌کند.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد با تکمیل عملیات آماده‌سازی این سایت‌ها، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بیجار تسریع و زمینه تأمین مسکن متقاضیان فراهم شود.