  1. استانها
  2. کردستان
۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۱

جمشیدی: آماده‌سازی زمین برای ۵۶۰ متقاضی مسکن در بیجار آغاز شد

جمشیدی: آماده‌سازی زمین برای ۵۶۰ متقاضی مسکن در بیجار آغاز شد

سنندج- معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان گفت: عملیات آماده‌سازی دو سایت نهضت ملی مسکن بیجار برای واگذاری زمین به ۵۶۰ متقاضی در قالب گروه ساخت آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین جمشیدی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای مسکن بیجار اظهار کرد: با آغاز عملیات آماده‌سازی و محوطه‌سازی سایت‌های نهضت ملی مسکن عسکرآباد و بادامستان شهرستان بیجار، زمینه واگذاری زمین به ۵۶۰ متقاضی در قالب گروه ساخت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به مساحت این دو سایت افزود: اراضی بادامستان ۲۱ هزار و ۱۷۴ مترمربع و سایت عسکرآباد ۹۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع وسعت دارد که مجموع مساحت آن‌ها به ۱۱۹ هزار و ۹۷۴ مترمربع می‌رسد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه آماده‌سازی اراضی از مراحل ضروری پیش از ساخت واحدهای مسکونی است، گفت: اجرای عملیات زیرسازی و محوطه‌سازی، بستر لازم را برای توسعه شبکه‌های زیرساختی و آغاز مراحل ساخت‌وساز فراهم می‌کند.

جمشیدی ابراز امیدواری کرد با تکمیل عملیات آماده‌سازی این سایت‌ها، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بیجار تسریع و زمینه تأمین مسکن متقاضیان فراهم شود.

کد مطلب 6986711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها