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۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۰

ترامپ: ضربه مهلکی به ایران وارد کردیم

ترامپ: ضربه مهلکی به ایران وارد کردیم

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که این کشور ضربه مهلکی به ایران وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مدعی شد که واشنگتن ضربه مهلکی به ایران وارد کرده است.

ترامپ با بیان اینکه ممکن است این ضربه را کمی بیشتر ادامه دهیم، افزود: رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا باید مدت‌ها پیش چنین اقدامی را انجام می‌دادند.

رئیس‌جمهور تروریسیت آمریکا با بیان اینکه جنگ با ایران باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد، مدعی شد که بسیاری از میهن‌پرست‌های بزرگ عاشق جنگ (علیه) ایران هستند.

ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تاثیر جنگ با ایران بر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا گفت: از یک جهت، ایرانی‌ها عاشقش هستند؛ از جهت دیگر شاید هم نباشند. این جنگ هزینه‌ای دارد که باید پرداخت شود.

کد مطلب 6986727

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