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۱ آبان ۱۴۰۵، ۳:۰۰

رسانه‌های آمریکایی: ترامپ در حال بررسی گزینه حمله مجدد به ایران است

رسانه‌های آمریکایی: ترامپ در حال بررسی گزینه حمله مجدد به ایران است

رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه حملات چندروزه به ایران توسط دونالد ترامپ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران از طریق حملات چندروزه است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند که حملات احتمالی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شود. اهداف احتمالی این حملات شامل تأسیسات موشکی، پهپادی، انرژی و هسته‌ای ایران عنوان شده است.

آتلانتیک به نقل از مقام‌هایی گزارش داد که آنها معتقدند فشار اقتصادی، ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و حملات جدید می‌تواند به سقوط آن منجر شود.

با این حال، این نشریه تأکید کرده است که با وجود نشانه‌هایی از آمادگی برای چنین اقدامی، هنوز تصمیمی برای حمله به ایران پس از انتخابات اتخاذ نشده است.

همچنین شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که مشاوران ترامپ طرح‌هایی برای حمله به ایران آماده کرده‌اند که در صورت موافقت رئیس‌جمهور آمریکا و با هماهنگی رژیم صهیونیستی قابل اجرا خواهد بود.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد که احتمال ازسرگیری درگیری با ایران وجود دارد؛ درگیری احتمالی کوتاه‌مدت اما شدید خواهد بود.

بر اساس گزارش سی ان ان، استفاده ارتش آمریکا از بمب مادر علیه تأسیسات انرژی و سایت‌های هسته‌ای ایران، یکی از گزینه‌های در دست بررسی است.

کد مطلب 6986762

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