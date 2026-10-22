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۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۲

فتحی: ۱۷ واحد مسکونی در سیل سلماس دچار خسارت شدند

فتحی: ۱۷ واحد مسکونی در سیل سلماس دچار خسارت شدند

ارومیه - فرماندار سلماس گفت: بر اساس آمار اولیه در اثر وقوع سیلاب پنجشنبه شب، ۱۷ منزل مسکونی با جمعیت ۷۸ نفر در روستاهای شهرستان دچار خسارت شده‌اند.

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مناطق سیل زده در سلماس اظهار کرد: اقدامات فوری برای مدیریت بحران سیلاب و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده در پی جان‌ باختگان جدید اعلام شد.

وی ادامه داد: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در چندین روستای شهرستان سلماس، حوادث جان‌سوز و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی وارد شده است که آخرین گزارش‌ها از افزایش تلفات در این حادثه طبیعی حکایت دارد.

وی ادامه داد:بر اساس اطلاعات رسیده، وقوع سیلاب در روستاهای کانیان، شوریک، سیلاب، شکریازی و مافی‌کندی، منجر به جان‌باختن یک دختر ۱۰ ساله و یک مرد ۶۳ ساله شد.

فرماندار شهرستان سلماس ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار، تأکید کرد که اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی، تخلیه منازل در معرض خطر و ایمن‌سازی ساکنان روستاهای آسیب‌دیده است. بر اساس آمار اولیه، ۱۷ منزل مسکونی با جمعیت ۷۸ نفر در روستاهای مذکور دچار خسارت شده‌اند.

فتحی گفت: در حال حاضر تمامی نیروهای امدادی، از جمله جمعیت هلال‌احمر و دستگاه‌های خدماتی، با تمام ظرفیت در حال تلاش برای مدیریت پیامدهای سیلاب و رسیدگی به وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو و نجات و کنترل وضعیت آب‌گرفتگی تا برقراری امنیت کامل در منطقه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6986732

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