فتحی: ۱۷ واحد مسکونی در سیل سلماس دچار خسارت شدند

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مناطق سیل زده در سلماس اظهار کرد: اقدامات فوری برای مدیریت بحران سیلاب و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده در پی جان‌ باختگان جدید اعلام شد.

وی ادامه داد: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در چندین روستای شهرستان سلماس، حوادث جان‌سوز و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی وارد شده است که آخرین گزارش‌ها از افزایش تلفات در این حادثه طبیعی حکایت دارد.

وی ادامه داد:بر اساس اطلاعات رسیده، وقوع سیلاب در روستاهای کانیان، شوریک، سیلاب، شکریازی و مافی‌کندی، منجر به جان‌باختن یک دختر ۱۰ ساله و یک مرد ۶۳ ساله شد.

فرماندار شهرستان سلماس ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های داغدار، تأکید کرد که اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی، تخلیه منازل در معرض خطر و ایمن‌سازی ساکنان روستاهای آسیب‌دیده است. بر اساس آمار اولیه، ۱۷ منزل مسکونی با جمعیت ۷۸ نفر در روستاهای مذکور دچار خسارت شده‌اند.

فتحی گفت: در حال حاضر تمامی نیروهای امدادی، از جمله جمعیت هلال‌احمر و دستگاه‌های خدماتی، با تمام ظرفیت در حال تلاش برای مدیریت پیامدهای سیلاب و رسیدگی به وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عملیات جست‌وجو و نجات و کنترل وضعیت آب‌گرفتگی تا برقراری امنیت کامل در منطقه ادامه خواهد داشت.