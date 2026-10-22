سیل در سلماس و ماکو ؛ دو نفر جان باختند

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعلام وضعیت آماده‌باش کامل تمامی شعب هلال احمر در شهرستانهای استان خبر داد و اظهار کرد:امداد رسانی به متاثرین از سیلاب در مناطق روستایی سلماس و ماکو آذربایجان غربی ادامه دار

وی ادامه داد: در پی بارش‌های متوالی و شدید باران در ماکو و سلماس افزود: این بارش‌ها منجر به بروز پدیده‌های سیلابی و آب‌گرفتگی در چندین نقطه روستایی از این شهرستان ها شده است.

محبوبی گفت: با تلاش نجاتگران هلال احمر پیکر ۲ فوتی حادثه سیل سلماس از خودرو رهاسازی و تحویل مراجع ذی صلاح شد.

وی اضافه کرد: در روستای اولنلر ماکو تعداد ۷ خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر متاثر از حادثه سیل بودند که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از آب تخلیه و ایمن سازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: همچنین وقوع سیل در روستاهای شوریک -سیلاب -کانیان- شکریازی- مافی کندی سلماس به ۱۷ منزل مسکونی به استعداد ۷۸ نفر خسارت وارد کرد که با حضور نجاتگران هلال احمر این منازل از سیلاب تخلیه و ایمن سازی شدند.

وی اضافه کرد:متاسفانه در روستای کانیان سلماس یک دختر ۱۰ ساله و یک پیرمرد ۶۳ ساله در روستای کیام سلماس بر اثر سیل فوت و ۲ نفر مصدوم شدند که فوتی ها حادثه پس از رهاسازی از خودروی گرفتار در سیلاب توسط اکیپ هلال احمر به مراجع ذی صلاح تحویل و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی عنوان کرد: ۹ تیم عملیاتی هلال احمر به استعداد ۴۳ نفر در حال امدادرسانی می باشند و عملیات امدادرسانی به متاثرین از سیل همچنان ادامه دارد.