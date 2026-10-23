https://mehrnews.com/x3dpX5 ۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۰ کد مطلب 6986766 استانها گلستان استانها گلستان ۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۰ دویستوسیوششمین شب حماسه؛ کلاله صحنه همبستگی مردم کلاله- مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، دویستوسیوششمین شب همراهی و همدلی خود را در دفاع از ایران رقم زدند. دریافت 7 MB کد مطلب 6986766 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و ششمین شب اجتماع مردم دیّر ملت ایران با ایستادگی در میدان توطئههای دشمنان را خنثی کرده است دویستوسیوششمین حماسه حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن مشگین شهر همصدا با آرمان شهیدان ایستادگی و مقاومت در اردبیل زنده است دویستوسی و ششمین شب حضور قمیها در سنگر میدان برچسبها گلستان کلاله تجمع مردمی
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