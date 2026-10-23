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۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۰

دویست‌وسی‌وششمین شب حماسه؛ کلاله صحنه همبستگی مردم

دویست‌وسی‌وششمین شب حماسه؛ کلاله صحنه همبستگی مردم

کلاله- مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، دویست‌وسی‌وششمین شب همراهی و همدلی خود را در دفاع از ایران رقم زدند.

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کد مطلب 6986766

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