به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای اسرائیلی به حملات خود علیه شهرها و روستاهای جنوب لبنان ادامه می‌دهند و خسارات گسترده‌ای به بار آورده‌اند.

خبرنگار المیادین بامداد جمعه گزارش داد توپخانه ارتش اسرائیل بار دیگر شهرک حداثا را هدف قرار داد. هم‌زمان، ارتش اسرائیل انفجاری بزرگ در حومه شهرک کفر تبنیت انجام داد.

همچنین حومه شهرک‌های میفدون و زوطر شرقی شامگاه گذشته هدف حملات پراکنده توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفت.

گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل حومه شهرک برعشیت و منطقه وادی السلوقی، واقع در میان شقرا و مجدل سلم را نیز دربر گرفت.

نیروهای اسرائیلی همچنین عملیات گسترده و فشرده جست‌وجو را در شهرک خیام ادامه می‌دهند و حملات به روستاهای مرزی همچنان ادامه دارد.