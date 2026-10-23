پایان تلخ زندگی ۲ کودک در دهملا؛ تکرار فاجعه غرق شدگی در استخر کشاورزی

مهسا عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از غرق‌شدگی دو کودک در یک استخر کشاورزی در روستای دهملا از توابع شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: متأسفانه این حادثه به جان‌باختن دو کودک منجر شد.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه عوامل اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، اظهار کرد: جان‌باختگان این حادثه دو پسر هشت و ۱۰ ساله بودند.

عظیمی با اشاره به اینکه ابتدا مفقودشدن این دو کودک گزارش شده بود، افزود: پس از جست‌وجو، پیکر بی‌جان آن‌ها از داخل استخر کشاورزی خارج شد.

وی با تأکید بر خطرات استخرهای کشاورزی، خاطرنشان کرد: با وجود هشدارهای جدی درباره خطر غرق‌شدگی در این استخرها، همچنان شاهد وقوع چنین حوادث تلخی هستیم.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خانواده‌ها خواست مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند و با توجه به خطرات استخرهای کشاورزی، از نزدیک‌شدن کودکان به این محیط‌های ناایمن جلوگیری کنند.