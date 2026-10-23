به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، با اشاره به تهدیدهای دشمن و گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع جنگ اظهار کرد: ملت ایران همواره برای مقابله با دشمن آماده بوده و در دفاع از کشور کوتاه نیامده است؛ امروز نیز باید خطر دشمن را جدی بگیریم، اما این هوشیاری باید با آرامش، واقع‌بینی و پرهیز از رفتارهای شتاب‌زده همراه باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های ملت ایران و نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدها افزود: مردم ما تجربه‌های تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشته‌اند و رزمندگان نیز از تجربه، آگاهی و هوشمندی لازم برخوردارند. ملت ایران در مقاطع مختلف، حتی فراتر از امکانات و تجهیزات موجود، حماسه‌آفرینی کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، هماهنگی میان دیپلماسی و میدان را از نقاط قوت شرایط کنونی کشور دانست و تصریح کرد: امروز دستگاه دیپلماسی و میدان بیش از گذشته هماهنگ حرکت می‌کنند و این همراهی، در کنار حضور مردم، نشانه تقویت انسجام درونی کشور است.

آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: دشمن نمی‌تواند به‌آسانی الگوی رفتاری ملت ایران را شناسایی و اقدامات آن را پیش‌بینی کند و همین مسئله، نگرانی و هراس را در جبهه مقابل ایجاد کرده است.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: باید مراقب جریان‌سازی رسانه‌های دشمن باشیم؛ آنان با جنگ روانی، به‌دنبال ترساندن مردم و ایجاد تفرقه و تشدد در میان آحاد جامعه هستند.

امام جمعه بندرعباس، تهدید به استفاده از سلاح اتمی یا نابودی زیرساخت‌ها را از ابزارهای این جنگ روانی برشمرد و افزود: در عین توجه به احتمال عملی شدن تهدیدها، نباید فراموش کرد که ایران دست خالی نیست. دشمن می‌داند ورود به جنگ زیرساختی، پیامدهایی در سطح منطقه خواهد داشت و حتی آمریکا نیز در خارج از منطقه از تبعات آن مصون نخواهد بود.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌ها، با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی، بر ضرورت بازنگری در ساختار و سازوکارهای این نهادها تأکید کرد و گفت: سازمان‌هایی که باید در خدمت مردم و ملت‌های جهان باشند، نباید به ابزاری برای تحمیل اراده قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شوند.

وی با اشاره به وضعیت مردم فلسطین و آنچه جنایت علیه مردم میناب در جریان جنگ خواند، اظهار کرد: مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت‌ها چه کرده‌اند؟ عملکرد شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری در حمایت از ملت‌های مظلوم باید مورد پرسش قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، با یادآوری هشدار امام شهید درباره سند ۲۰۳۰ و گرفتار شدن در سازوکارهای تحمیلی بین‌المللی، تصریح کرد: صرف بین‌المللی بودن یک سازمان یا عضویت در آن، به معنای گره‌گشایی از مشکلات کشور نیست؛ باید بررسی کرد این نهادها چه عملکردی داشته‌اند و تعهدات آنها چه الزاماتی برای کشور ایجاد می‌کند.

وی خطاب به جریان‌های غرب‌گرا افزود: نباید با شتاب‌زدگی، جامعه را به پذیرش هر سند و تعهد بین‌المللی ترغیب کرد. عنوان و ظاهر یک نهاد کافی نیست؛ محتوای مقررات، قدرت‌های اثرگذار بر آن و نسبت تعهداتش با مبانی اسلامی باید بررسی شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با بیان اینکه نهادهای بین‌المللی به تحول و بازنگری نیاز دارند، گفت: جهان باید بر مبنای اراده ملت‌ها اداره شود، نه خواست و اراده چند قدرت مستکبر؛ ازاین‌رو، ساختارها و الگوهایی که زمینه سلطه‌گری را فراهم می‌کنند، باید اصلاح شوند.

وی همچنین با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره شیوه‌های فریب و ترساندن انسان‌ها، بر هوشیاری در برابر القای ترس از فقر و فشار اقتصادی تأکید کرد و افزود: مردم، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، باید نسبت به تلاش رسانه‌های دشمن برای ترویج سازمان‌یافته ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی آگاه باشند.

امام جمعه بندرعباس در پایان، با اشاره به نزدیک به نیم‌قرن مقاومت ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که مردم با حفظ ایمان، هوشیاری و ایستادگی، ثمرات این مقاومت را بیش از گذشته مشاهده کنند.