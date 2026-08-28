آیت الله عبادی زاده: احیای بنادر مکران یک ضرورت اقتصادی و پدافندی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس، با بیان اینکه امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به «امت‌سازی» نیاز دارد، تصریح کرد: مسلمانان نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند؛ همه باید به ریسمان قرآن، نبوت و ولایت تمسک کنند و برای وحدت، همدلی و پیشرفت امت اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به هفته دولت، گفت: کشور با مشکلات و سختی‌هایی از جمله در حوزه تورم مواجه است و امیدواریم دولت در مسیر رفع مشکلات مردم موفق باشد؛ در عین حال تلاش‌هایی که برای حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط جنگ انجام شده، شایسته قدردانی است.

وی تأکید کرد: ایران قوی دارای ملت قوی است و بحمدالله ملت ایران قوی است؛ دولت و سایر دستگاه‌های نظام نیز باید خود را قوی کنند.

امام جمعه بندرعباس انسجام، عزم جدی برای خدمت، شناخت ظرفیت‌ها و مشکلات کشور، خستگی‌ناپذیری، کار جهادی، تسلط بر راه‌حل‌ها و باور به ارزش‌های الهی، انقلاب و مردم را از ویژگی‌های یک مجموعه قوی دانست.

وی همچنین با تأکید بر حمایت از دولت گفت: همه دولت‌ها برای انجام مأموریت‌های خود به حمایت نیاز دارند و در کنار این حمایت، هر جا نقدی وجود داشته باشد باید نقد منصفانه و با هدف کمک به دولت مطرح شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده در ادامه با اشاره به استمرار تجمعات و اجتماعات شبانه مردم اظهار کرد: این حضور مردمی دو راهبرد دشمن را خنثی کرد؛ نخست، تصور دشمن برای استفاده از خلأ امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور و دوم، تلاش برای ترساندن مسئولان و سوق دادن برخی جریان‌ها به سمت تسلیم و سازش.

وی افزود: حضور مردم در میدان نشان داد که جامعه در برابر نقشه دشمن ایستاده و این اجتماعات صدای ملتی است که اجازه نمی‌دهد ترس از جنگ، کشور را به سمت تسلیم سوق دهد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین از آماده‌سازی طرح «میدان‌یار» برای افزایش شور و نشاط در اجتماعات شبانه خبر داد و گفت: این طرح توسط مجموعه بسیج آماده شده و با مشارکت مردم، دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی اجرا خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی هرمزگان گفت: هرمزگان از معدود استان‌هایی است که هم به خلیج فارس و هم به دریای عمان دسترسی دارد و این ظرفیت بزرگی برای صادرات، واردات و فعالیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در شرایطی که به هر دلیل ظرفیت تجارت در محدوده تنگه هرمز با محدودیت مواجه شود، برخورداری از ظرفیت دریای عمان می‌تواند یک مزیت مهم باشد و به همین دلیل باید به بنادر سواحل مکران و گمرکات شرق هرمزگان توجه بیشتری شود.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر وجود ظرفیت‌های استفاده‌نشده در شرق استان اظهار کرد: ظرفیت‌هایی در منطقه شرق و جنوب شرق هرمزگان وجود دارد که هنوز به‌طور کامل فعال نشده‌اند و باید برای بهره‌برداری از آنها اقدام کرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده به وضعیت بندر منطقه لیردف جاسک اشاره کرد و گفت: سال‌هاست مردم این منطقه احیای این بندر را مطالبه می‌کنند و این موضوع در دوره دولت‌های مختلف نیز مطرح شده است، اما همچنان کار به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی تأکید کرد: فعال شدن این بندر می‌تواند هم به لحاظ اقتصادی به منطقه کمک کند و هم به‌عنوان یک ظرفیت پدافند غیرعامل در شرایط بحران و جنگ مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان از مسئولان خواست با سرعت بیشتری موضوع احیای این ظرفیت را دنبال کنند و افزود: استاندار هرمزگان و مجموعه‌های مسئول باید کمک کنند گره‌های موجود در این مسیر در اسرع وقت برطرف شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین پیشنهاد کرد ساختار مدیریتی بنادر شرق استان تقویت شود تا بنادر شرق هرمزگان نیز در کنار ظرفیت‌های بندری مرکز و غرب استان با تمرکز و قدرت بیشتری توسعه یابند.

وی در پایان تأکید کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها هم به حل مشکلات مردم شرق هرمزگان کمک می‌کند و هم در شرایط بحران و جنگ می‌تواند به اقتصاد کشور و پایداری مسیرهای تجاری کمک کند.