به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج در مسجد جامع این شهر، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش استان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱۰ مکان ورزشی در کردستان فعال است و برای توسعه این ظرفیت‌ها باید از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های ورزشی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۲۷ می‌تواند زمینه توسعه اماکن ورزشی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ورزشکاران را فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به موفقیت ورزشکاران استان در رقابت‌های مختلف گفت: ورزشکاران کردستانی طی یک سال گذشته ۸۷۰ مدال کشوری و ۴۵ مدال آسیایی و جهانی کسب کرده‌اند.

خاکی اعزام پنج ورزشکار به بازی‌های آسیایی و کسب مدال در این رقابت‌ها را از دیگر دستاوردهای ورزش استان برشمرد و به افتخارآفرینی تیم کشتی فرنگی ایران در مسابقات برگزارشده در آمریکا و کسب نخستین مدال طلای پاراآسیایی نیز اشاره کرد.

وی حمایت از استعدادهای ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران در رقابت‌های معتبر را ضروری دانست.

بازسازی ۲۹ مکان ورزشی آسیب‌دیده در جنگ رمضان

خاکی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ورزشی استان در جریان جنگ رمضان بیان کرد: از مجموع ۳۹ مکان ورزشی آسیب‌دیده، ۲۹ مکان بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه دو مجموعه ورزشی خسارت جدی دیده‌اند، ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات ملی و استانی، بازسازی این اماکن نیز انجام شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از تعیین پیمانکار برای ۶ پروژه ورزشی راکد خبر داد و گفت: این طرح‌ها از سال ۱۳۹۶ بلاتکلیف مانده بودند که اکنون برای تعیین تکلیف و ادامه روند اجرایی آن‌ها اقدام شده است.

توسعه ورزش روستایی با احداث ۲۳ زمین چمن مصنوعی

خاکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گسترش امکانات ورزشی در مناطق روستایی اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۳ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان به بهره‌برداری رسیده که برای اجرای آن‌ها ۹۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از افتتاح سه پروژه قدیمی ورزشی در کنار طرح‌های جدید خبر داد و افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و قدیمی از جمله اقداماتی است که در مسیر افزایش سرانه و دسترسی مردم به امکانات ورزشی دنبال می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به قدمت پروژه سالن ورزشی ۶ هزارنفری سنندج گفت: حدود ۲۰ سال از زمان کلنگ‌زنی این پروژه می‌گذرد.

خاکی همچنین از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان برای بازسازی سالن آزادی خبر داد و افزود: نوسازی و تعمیر اماکن ورزشی فرسوده استان بر اساس اولویت‌ها در حال پیگیری است.

وی در پایان با تأکید بر نقش ورزش در سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد: نهادینه‌شدن فرهنگ فعالیت بدنی و ورزش، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم است.