هرمزگان ۲۲ هزار شناور دارای مجوز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی زاده با اشاره به ظرفیت‌ها و موقعیت راهبردی استان هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان با دارا بودن بیش از ۲۲ هزار فروند شناور ثبت‌شده، بندر تجاری متعدد، ۲۹ موج‌شکن مردمی بیش از دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، از موقعیتی منحصربه‌فرد در عرصه ترددهای دریایی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است.

وی با بیان اینکه برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه را به‌عنوان قطب تولید و فعالیت شناورهای با کاربری‌های متنوع تبدیل کرده است،‌ افزود: قرارگیری هرمزگان در شمال تنگه راهبردی هرمز و برخورداری از گستره قابل توجه فعالیت‌های دریایی، بندری و شناورسازی، ضرورت ساماندهی و انضباط‌بخشی هرچه بیش‌تر به ترددهای دریایی و فعالیت شناورها را دوچندان کرده است.

معاون دریایی اداره‌کل کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط‌بخشی ترددهای دریایی در آب‌های داخلی و سرزمینی تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل، برای دستگاه‌های متولی در دو بخش «مدیریت و ساماندهی ترددهای دریایی» و «برخورد و تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز و جلوگیری از تردد شناورهای فاقد هویت»، تکالیف و مسئولیت‌هایی در چارچوب قوانین و مقررات، از جمله قانون مبارزه با قاچاق، تعیین شده است.

مکی زاده ادامه داد: این اداره‌کل در راستای اجرای تکالیف قانونی و مسئولیت‌های محوله، همواره اقدامات مؤثری در حوزه ساماندهی شناورها و ترددهای دریایی انجام داده و در این زمینه به‌عنوان یکی از دستگاه‌های برتر معرفی شده است.