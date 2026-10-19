به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: برنامه‌های هفته تربیت بدنی از روزهای پایانی هفته گذشته آغاز شده و در قالب همایش‌های ورزشی، تجلیل از فعالان این حوزه و افتتاح و بهره‌برداری از اماکن ورزشی در سطح استان ادامه دارد.

وی افزود: تلاش شده است برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تنها به مرکز استان محدود نباشد و متناسب با ظرفیت شهرستان‌ها در سراسر کردستان اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ زمین چمن در استان ایجاد شده است، افزود: ۱۰ زمین چمن دیگر در حال تکمیل و بهره‌برداری است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی این حوزه اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده با همکاری معاونت توسعه منابع و واحد فنی و مهندسی نشان داد که تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام استان کمتر از آمارهای پیشین بوده و بخشی از موارد ثبت‌شده، در واقع مربوط به تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی بوده است.

خاکی با بیان اینکه در بررسی‌های جدید ۲۹ پروژه عمرانی در سطح استان شناسایی شده است، افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تعیین تکلیف پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز اجرای آن‌ها می‌گذرد، از اولویت‌های این اداره‌کل است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز تصریح کرد: سال گذشته و تا پایان شهریورماه، ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی و استانی برای پروژه‌های ورزشی جذب شد که ۱۱۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات ملی و ۱۱۵ میلیارد تومان دیگر از محل منابع استانی بود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: با وجود جذب این اعتبارات، افزایش هزینه‌ها و تورم موجب شد برخی طرح‌هایی که برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی شده بود، به نتیجه نرسند؛ از این‌رو پیگیری تأمین منابع جدید برای تکمیل پروژه‌ها در سال جاری ادامه دارد.

خاکی با اشاره به ضرورت همکاری فرمانداران و نمایندگان مجلس در تأمین اعتبارات مورد نیاز گفت: بخشی از پروژه‌های ورزشی استان بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال از آغاز اجرای آن‌ها می‌گذرد و تکمیل این طرح‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص اعتبارات متناسب است.

بازسازی اماکن فرسوده و تجهیز سالن‌های ورزشی

وی یکی دیگر از برنامه‌های این اداره‌کل را بهسازی و بازسازی اماکن ورزشی عنوان کرد و افزود: فرسودگی برخی مجموعه‌ها به دلیل قدمت بالا و در مواردی نگهداری نامناسب، ضرورت اجرای طرح‌های تعمیراتی و بهسازی را افزایش داده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به بازسازی سالن ورزشی سنندج اظهار کرد: این سالن از اماکن قدیمی استان است که سابقه میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد و پس از انجام عملیات بازسازی، دوباره در اختیار جامعه ورزش قرار گرفت.

خاکی اضافه کرد: تعویض کف‌پوش و پارکت برخی سالن‌ها، بهسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی اماکن ورزشی نیز در برنامه قرار دارد و برای بازسازی تعدادی از زمین‌های چمن و سالن‌های مسابقاتی استان نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات بازسازی سالن زاگرس مریوان گفت: با توجه به فعالیت تیم‌های ورزشی استان در رقابت‌های لیگ‌های کشوری، بهسازی این مجموعه برای فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی مسابقات اهمیت دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از پیگیری راه‌اندازی مرکز پزشکی ورزشی و توان‌بخشی استان خبر داد و اظهار کرد: ایجاد این مرکز از مطالبات چندین‌ساله جامعه ورزش کردستان بوده و مراحل پایانی آماده‌سازی و تأمین تجهیزات آن در حال انجام است.

خاکی ابراز امیدواری کرد این مرکز با تکمیل عملیات اجرایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، در روزهای آینده به بهره‌برداری برسد و خدمات تخصصی مورد نیاز ورزشکاران استان را ارائه دهد.

حمایت از ورزشکاران قهرمانی و استعدادهای ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های حمایتی در حوزه ورزش قهرمانی اشاره کرد و گفت: کمیته حمایت از ورزش قهرمانی با هدف پشتیبانی از ورزشکاران مستعد و آماده حضور در رقابت‌های مهم تشکیل شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: در همین راستا، با ۱۸ هیئت ورزشی که ورزشکاران آن‌ها امکان حضور در رقابت‌های آسیایی را دارند، جلساتی برگزار شده و پس از دریافت تأییدیه‌های لازم از فدراسیون‌های مربوط، ۱۴ ورزشکار برای برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده معرفی شده‌اند.

خاکی با بیان اینکه حمایت از ورزشکاران باید بر اساس ضوابط و حضور در رقابت‌های رسمی انجام شود، تأکید کرد: لازم است میان قهرمانانی که در مسابقات رسمی ملی و بین‌المللی حضور دارند و افرادی که در رقابت‌های غیررسمی یا هزینه‌ای شرکت می‌کنند، تفاوت قائل شد تا حمایت‌ها به ورزشکاران شایسته و واجد شرایط اختصاص یابد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی خاطرنشان کرد: تجلیل از پیشکسوتان، بازنشستگان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان ورزش نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با مشارکت مجموعه‌های ورزشی و شهرستان‌های استان اجرا شود.

۵۷۴ مدال کشوری و ۴۴ مدال فراملی حاصل عملکرد ورزشکاران کردستان است

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به کسب ۵۷۴ مدال در مسابقات قهرمانی کشور و ۴۴ مدال فراملی در سال گذشته گفت: حمایت هدفمند از قهرمانان، توسعه ورزش حرفه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های این اداره‌کل است.

خاکی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان اظهار کرد: کردستان در رشته‌های مختلف ورزشی استعدادهای قابل توجهی دارد، اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به موفقیت‌های پایدار، حمایت مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت ضروری است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵۷۴ مدال در مسابقات قهرمانی کشور و ۴۴ مدال فراملی توسط ورزشکاران استان کسب شده است، افزود: همچنین ۱۷۶ ورزشکار در اردوهای تیم‌های ملی حضور داشته‌اند که ۴۵ نفر از آن‌ها عضو ثابت تیم‌های ملی بوده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به فعالیت ۶۴ تیم در رقابت‌های کشوری گفت: بخش قابل توجهی از تیم‌های استان با حمایت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و برای ادامه حضور در لیگ‌ها به حمایت بیشتری نیاز دارند.

حمایت از قهرمانان باید بر مبنای نتایج رسمی باشد

خاکی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از ورزشکاران عنوان کرد: ملاک حمایت از قهرمانان باید حضور در رقابت‌های رسمی، کسب مدال در مسابقات معتبر و تأیید فدراسیون‌های مربوط باشد؛ چراکه شرکت در برخی مسابقات غیررسمی و هزینه‌ای به‌تنهایی نشان‌دهنده جایگاه قهرمانی نیست.

وی افزود: ورزشکاران برای رسیدن به سطح ملی و بین‌المللی سال‌ها تمرین می‌کنند و در این مسیر ممکن است فرصت تحصیل، اشتغال و کسب درآمد را از دست بدهند؛ بنابراین حمایت از آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه ادامه فعالیت حرفه‌ای را داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به تشکیل کمیته حمایت از ورزش قهرمانی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای پشتیبانی از ورزشکاران مستعد و آماده حضور در رقابت‌های مهم آغاز شده و تلاش می‌کنیم حمایت‌ها با معیارهای مشخص و متناسب با ظرفیت رشته‌های ورزشی انجام شود.

خاکی با اشاره به مشکلات مالی تیم‌های ورزشی استان اظهار کرد: به‌جز تعداد محدودی از تیم‌ها که شرایط مالی مناسب‌تری دارند، بسیاری از تیم‌های کردستان برای تأمین هزینه‌های جاری و حضور در مسابقات با دشواری مواجه‌اند.

وی ادامه داد: توسعه ورزش حرفه‌ای بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و باید زمینه‌ای فراهم شود تا صنایع و سرمایه‌گذاران با انگیزه بیشتری از تیم‌ها و رشته‌های مستعد استان حمایت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از پیگیری برای جلب حمایت مجموعه‌های اقتصادی و ورزشی خبر داد و گفت: رایزنی‌هایی برای حمایت از تیم‌های دارای ظرفیت استان در حال انجام است و نتایج قطعی این پیگیری‌ها پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

رشد ورزشکاران سازمان‌یافته در کردستان

خاکی با اشاره به آمار ورزشکاران سازمان‌یافته استان تصریح کرد: سال گذشته حدود ۷۸ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در کردستان ثبت شده بودند و پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل فرایند بیمه و ساماندهی ورزشکاران، این تعداد در سال جاری به ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: برآورد ما این است که شمار افرادی که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند، بسیار بیشتر از آمار ورزشکاران بیمه‌شده باشد و ساماندهی این ظرفیت می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه ورزش استان کمک کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از برگزاری ۱۴ مجمع انتخاباتی هیئت‌های ورزشی در سال گذشته خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۶ مجمع انتخاباتی برگزار شده است.

خاکی با اشاره به ضرورت شناسایی استعدادهای ورزشی از سنین پایین اظهار کرد: در سال گذشته برنامه‌هایی برای معرفی و تجلیل از قهرمانان و استعدادهای برتر برگزار شد و در مجموع حدود ۱۰۰ نفر از ورزشکاران و مربیان مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی افزود: همچنین از ۱۶۶ نفر از قهرمانان، مربیان و داورانی که از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ مورد تجلیل قرار نگرفته بودند، تقدیر شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به موفقیت برخی تیم‌های بانوان استان گفت: قهرمانی تیم فوتسال زیر ۱۷ سال کامیاران در کشور و موفقیت تیم فوتبال بانوان در رقابت‌های جام پرچم روستایی از ظرفیت‌های قابل توجه ورزش بانوان کردستان است که باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری رسانه‌ها، هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه ورزش کردستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی به حمایت مستمر از قهرمانان، توسعه ورزش پایه و ایجاد منابع مالی پایدار برای تیم‌ها وابسته است.