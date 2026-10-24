به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیسلاو ماسلنیکوف» مدیر بخش مسائل اروپایی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد کشورهای غربی به‌دنبال اعمال کنترل بر مسیرهای مهم لجستیکی در اقیانوس ها هستند.

وی گفت کشورهای غربی در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای ابتکارهای ضدروسی در حوزه حمل‌ونقل دریایی مطرح کرده‌اند.

این مقام روس افزود: کشورهای اروپایی با استناد به آنچه تهدید روسیه می‌خوانند، درصدد توجیه محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ظرفیت اقتصادی این کشور هستند و هم‌زمان می‌کوشند در رقابت اقتصادی جهانی، حق کنترل مسیرهای کلیدی حمل‌ونقل دریایی را برای خود تثبیت کنند.

وی همچنین با اشاره به آنچه افزایش ابتکارهای غرب علیه روسیه در زمینه کشتیرانی خواند، گفت این اقدامات از دیدگاه مسکو ماهیتی مخرب دارند.

روسیه در ماه‌های اخیر بارها از اقدامات کشورهای غربی در حوزه حمل‌ونقل دریایی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ناوگان و تجارت این کشور انتقاد کرده است. مقام‌های روس همچنین درباره ابتکارهای کشورهای اروپایی و کانادا در زمینه امنیت دریایی در مناطق بالتیک، شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال موضع‌گیری کرده‌اند.

مسکو این اقدامات را بخشی از تلاش غرب برای محدود کردن ظرفیت اقتصادی و نفوذ دریایی روسیه می‌داند؛ در مقابل، کشورهای غربی برخی از این ابتکارها را با استناد به ملاحظات امنیتی و دفاعی توجیه می‌کنند.